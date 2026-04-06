El BNG advierte de que el debate del estado de la autonomía «será un refrito de anuncios que nunca se materializan»

Lavandeira jr | EFE

La viceportavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento gallego, Olaia Rodil, definió este lunes al Ejecutivo autonómico liderado por Rueda como «un goberno incumpridor, un goberno preguiceiro e, sobre todo, un goberno sen ideas para dar resposta aos problemas que viven as galegas e os galegos». En una comparecencia previa al debate del estado de la autonomía, que arranca este miércoles con el discurso del presidente de la Xunta, Rodil hizo un balance de las promesas del PP en los últimos años y aseguró que «o estilo Rueda non é máis que pura propaganda».

Rodil presentó un informe del BNG que recoge más de 40 incumplimientos, anuncios repetidos y otros que nunca llegaron a materializarse. Como ejemplos, citó el anuncio en el 2023 de un fondo de inversión público-privada dotado con 300 millones de euros para sectores estratégicos. «Nin sequera foron capaces de crear ese fondo», lamentó. También recordó la promesa de inaugurar el primer centro de cuidados intermedios, anunciado en el 2021, 2022 y 2023, «e a realidade é que non hai ni o primero». En otro de los ejemplos expuestos, el Bloque criticó la promesa de un programa Recupera para contratar 30 investigadores de alto nivel, del que no se ha sacado ni siquiera la convocatoria, recordó Rodil.

En materia sanitaria, la viceportavoz del BNG subrayó que Rueda prometió en el pasado debate de política general incorporar 35 psicólogas y psicólogos clínicos en los centros de salud de Galicia: «A realidade é que neste país só hai 21 a día de hoxe», lamentó la diputada. Para Rodil, todo esto es el mejor reflejo del estilo Rueda y del Gobierno del Partido Popular «en estado puro», insistió.

Detrás de estos incumplimientos, denunció la diputada, «hai unha falta clara de proxecto político, un goberno perezoso instalado no autobombo e no conformismo, que ten que vir cada ano a anunciar o mismo porque non ten unha soa proposta para resolver os problemas da xente».

El BNG ha anunciado que centrará el debate «na Galicia real». Rodil anunció que llevarán al Parlamento la voz de los miles de ciudadano que esperan 15 días o más para ser atendidas por su médico de cabecera, de las 11.000 niñas y niños que no tienen pediatra asignado, de las más de 22.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda y de la juventud que ve cómo el precio de los alquileres hace imposible desarrollar un proyecto de vida propio.