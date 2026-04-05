El turismo no remonta en Santiago, con un 60 % de ocupación en Semana Santa

En las jornadas festivas se recuperaron las largas colas de acceso a la Catedral de Santiago, con ambiente turístico en todo el casco histórico de la ciudad SANDRA ALONSO

Santiago cierra una Semana Santa que dista de estar en las cifras de ocupación hotelera registradas en años como el 2024 y el 2023. En ese último ejercicio, con unos datos que desde la Unión Hotelera Compostela calificaban de «excelentes», durante los tres días de mayores pernoctaciones (del Jueves al Sábado Santo) se cubrieron el 88 % de las plazas, con una media en toda la semana del 73 %. Este año, sin embargo, se confirmaron unas previsiones iniciales «bastante bajas», en palabras del presidente del colectivo, Esteban Iglesias. Los cálculos se estimaban en un 70 % en las tres jornadas principales, dejando en solo un 50 % las de la semana completa.

Pese al buen tiempo que disfrutó la ciudad durante estos días, las reservas de última hora apenas sirvieron para incrementar ese 70 % esperado: «Llegamos al 75 %, que no es un dato para estar muy contentos. Ese 5 % de subida de jueves a sábado es muy bajo», señala Iglesias. Asevera que ese repunte llegó de escapadas de gente procedente de Asturias, Castilla y León, norte de Portugal y también de turismo interno gallego, que se unió a las reservas previas nutridas básicamente de viajeros de Madrid y del sur de España. En todo caso, turismo nacional, porque el presidente del colectivo que agrupa a los grandes hoteles de la ciudad señala que las de Semana Santa no son unas fechas especialmente buenas para el turismo internacional.

Sí mejoró el dato de la ocupación semanal, ya que en los siete días se anticipaba un 50 % de ocupación y finalmente se estima un 60 % real. El año pasado, con lluvia, se alcanzó el 72 %.

Esteban Iglesias, director del NH Collection Santiago, enmarca estas discretas cifras de ocupación en la ciudad dentro de un primer trimestre del año que «no fue bueno». «En unos días saldrán los datos del INE y me temo que no serán positivos», añade.

Uno de los factores que influye negativamente en los datos de ocupación es la ausencia de viajes de empresa (convenciones y congresos), que este año no hubo de enero a marzo: «Por eso los datos de estos meses están siendo malos. El turismo vacacional es muy importante para Santiago de Compostela, pero sin el turismo empresarial los hoteles de la ciudad no serían rentables en el cómputo anual. Son los congresos y las convenciones los que dan una buena ocupación anual». Y la situación no es halagüeña. Explica Iglesias que solo registran en estos momentos buenas previsiones de huéspedes en ese tipo de viajes para septiembre y octubre: «El resto de los meses las reservas del turismo de empresa están siendo menores que el año pasado. Y esto es difícilmente remontable, porque son reservas que en su gran mayoría se hacen con un año, o como mínimo seis meses, de antelación».

Tampoco ayuda el cierre durante un mes (del próximo día 23 de abril al 27 de mayo) del aeropuerto compostelano. Una terminal para la que la Unión Hotelera Compostela rechaza la idea expresada por el Clúster de Turismo de Galicia de potenciar el ámbito vacacional, al tiempo que se orientan los viajes de negocios hacia Alvedro y Peinador. «Para los hoteles que queremos abrir todo el año nos sería infinitamente más difícil si esos vuelos llegan solo a A Coruña y Vigo», concluye.

Leer más: El cierre de Lavacolla durante 35 días agravará su profunda crisis de tráfico

Es una suma de factores que ha llevado a Santiago a perder su primacía turística en la comunidad gallega frente a A Coruña. El pasado diciembre llegaba el sorpasso de la ciudad herculina, que de acuerdo a los datos del INE recibía 43.745 viajeros y registraba 83.903 pernoctaciones, frente a los 42.278 visitantes y 70.623 noches de alojamiento de Santiago. La situación se mantiene este año: en febrero fueron 35.938 viajeros en A Coruña y 78.571 pernoctaciones (34.311 y 69.790 en enero, respectivamente) por 29.682 y 46.873 en Santiago (25.050 y 45.493 el mes anterior).

LAS CIFRAS 70 % Previsión inicial Para los tres días de mayor afluencia; al final subió un 5 % 73-344 € Precio por noche Rango de precios por habitación en Santiago esta semana 88 % En el 2023 De jueves a sábado, con un 73 % en la media semanal

La restauración llenó dos días

Desde la Asociación de Turismo e Hostalería Compostela, su presidente Ramón García Seara dice que el sector de la restauración valora que la Semana Santa registró menos comensales que el pasado año, si bien remontó el viernes y ayer, dos jornadas en las que los establecimientos trabajaron bien y la afluencia de clientes cumplió con las expectativas creadas ante un tiempo que acompañó para disfrutar también en las terrazas: «Pero para ser una semana de vacaciones, los datos no fueron gran cosa y, en todo caso, peores que el pasado año».

Juan Carlos Somoza, al frente del restaurante A Noiesa, en plena rúa do Franco, colgó el cartel de lleno desde el jueves: «Pero bueno, al final, son 80 plazas. Aún no tengo datos para comparar con el año pasado, porque tengo que ver el gasto medio. Pero como venimos de un semestre tan malo, porque desde octubre fue horroroso, sí es cierto que la percepción es que hubo gente. Antes del jueves, trabajamos como en una semana normal».