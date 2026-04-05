Juristas progresistas piden suspender el traslado de Villares y otra jueza que decidían sobre los parques eólicos

Imagen de archivo de Luís Villares SANDRA ALONSO

La progresista Asociación Xustiza e Sociedade de Galicia ha denunciado como «gravísimo» el traslado forzoso de Luís Villares y otra jueza que ejercían en la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El movimiento, decidido por la nueva presidenta de la Sala, María Azucena Recio González, los envía a la sección cuarta y fuerza, con ello, el desplazamiento de otros dos magistrados de esa unidad, al tiempo que aparta a Villares y a su compañera de las decisiones sobre los parques eólicos que tramita la Xunta.

La asociación de juristas ha emitido un comunicado en el que estima que la decisión se ha tomado si «criterios objetivos aprobados por la Sala de Gobierno» y sin escuchar a los afectados, por lo que estima que podría haber una vulneración de las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial. Indica también que la sección 3.ª que ahora se renueva «ha soportado durante meses presiones políticas, empresariales y mediáticas», lo que, al coincidir con los traslados obligados, «supone un riesgo para la apariencia de imparcialidad» y la «confianza ciudadana» en el Poder Judicial.

Leer más: Villares recurrirá el traslado que lo aleja de la sala del TSXG que resuelve los recursos eólicos

Xustiza e Sociedade de Galicia ya ha remitido un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG pidiendo la revisión urgente del acuerdo y la rectificación de la decisión adoptada. Además, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se suspendan cautelarmente los traslados, se abra un expediente informativo para establecer si el procedimiento fue legal y que se tomen medidas disciplinarias si se determina que hubo «desviación de poder o irregularidad».

Para la asociación, la reorganización forzosa de la sección 3.º desmantela una unidad judicial «altamente especializada» y constituye «uno de los episodios más preocupantes contra la independencia judicial en Galicia en los últimos años».