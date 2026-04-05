El BNG denuncia «máis de 40 anuncios incumpridos» de Rueda y le ve «instalado no autobombo»

El viceportavoz segundo del BNG en el Parlamento, Luís Bará BNG

A pocos días para que se celebre el debate del estado de la autonomía, el BNG ha hecho público un informe de elaboración propia en el que denuncian «máis de 40 anuncios incumpridos» por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Promesas o proyectos comunicados por el mandatario popular entre los años 2023 y 2025, pero en algunos casos incluso retomados de promesas ya hechas por Alberto Núñez Feijoo durante su etapa al frente del Ejecutivo gallego.

Para el viceportavoz segundo del Bloque en el Parlamento, Luis Bará, el balance hecho por su formación es «absolutamente demoledor» y demuestra la «falta de credibilidade» de Rueda. El nacionalista considera que los anuncios continuos que no se cumplen ponen en evidencia «o carácter propagandístico destes discursos, a falta de proxecto político e a preguiza dun goberno instalado no autobombo e no conformismo».

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La vivienda, materia que constituye la principal preocupación de los gallegos según los últimos barómetros de Sondaxe, es una de las áreas en las que el BNG detecta importantes incumplimientos. Así, recuerdan que el propio Alfonso Rueda la marcó como una de sus grandes prioridades en su discurso de investidura del 2024 y que un año después comprometía llegar a un parque público de 8.000 viviendas al final de la legislatura, asegurando que 2.000 ya estaban en marcha. Frente a esto, Bará contrapone que el número de viviendas públicas calificadas en los años 2024 y 2025 no llegan a 300, mientras que el número de demandantes de vivienda pública asciende hoy a más de 30.000.

En servicios públicos o educativos, el Bloque recuerda que en el debate de política general del 2023, el presidente de la Xunta prometió la generalización de los psicólogos clínicos en los centros de salud, algo que no se ha producido; que tanto Feijoo como Rueda anunciaron la creación del primer centro de cuidados intermedios público de España, aún sin poner en marcha; o que al inicio de la legislatura el presidente gallego anunció una medida pionera para habilitar ayudas que permitan a los niños ir a actividades extraescolares o clases de refuerzo, ayudas que a día de hoy aún no existen.

En materia de incendios, Bará destaca que en el debate del estado de la autonomía de octubre del 2023 Rueda anunció dos nuevas leyes: una integral de lucha contra los incendios y otra para regular los montes en mancomún. «Ningunha das dúas está aprobada», resalta el diputado. Otras medidas de apoyo al rural, como un anunciado programa de protección de aldeas y montes mediante el fomento del pastoreo en zonas de alto riesgo de incendios, o la puesta en marcha de una red de centros de innovación agroalimentaria en el medio rural, no solo están sin adoptar, sino que «mentres se están desmantelando os centros de investigación que xa hai, como Mabegondo ou Lourizán».

El fondo público-privado más anunciado

En el apartado de economía e industria, destaca el Bloque, Feijoo ya había anunciado antes del 2022 la creación de un fondo que, según comprometió de nuevo a finales del 2023 Rueda, contaría con un capital inicial de 300 millones de euros, de los que solo el 10 % vendrían de las arcas autonómicas y el resto procedería de inversores. Un fondo que, en su mayoría, se destinaría a proyectos estratégicos ejecutados en Galicia. El anuncio se repitió en abril del 2024, en la investidura de Alfonso Rueda, para dar impulso y financiación a las iniciativas empresariales más prometedoras. En ningún momento ha llegado a concretarse nada, asegura Luís Bará.

La elaboración de un plan estratégico para el turismo rural, la creación de un circuito de difusión de la cultura popular gallega (bautizado como Rede Adival), la apertura de nuevas oficinas especializadas en orientación juvenil o el desarrollo de una nueva ley de ciencia e innovación, son algunas de las otras promesas sin cumplir que denunciar el BNG.