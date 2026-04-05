«Mentres cada aeroporto mire o seu embigo, Galicia non terá voos», denuncia el Clúster del turismo
GALICIA
El presidente de la entidad, Cesáreo Pardal, pide sensatez y denuncia que se «pagan asentos baleiros» mientras se siguen perdiendo pasajeros05 abr 2026 . Actualizado a las 17:20 h.
El presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, ha llamado a «deixar atrás os localismos» en el tema de los aeropuertos, «ser sensatos» y trabajar por Galicia. «Mentres cada un mire o seu embigo, Galicia non terá voos», ha subrayado.
Así se ha expresado este domingo en una una entrevista concedida a Radio Galega, recogida por Europa Press, en la que Pardal ha recordado que el sector turístico de la comunidad lleva años reivindicando una «coordinación aeroportuaria e deixar localismos aparte».
«A realidade é que a situación que temos na actualidade, con aeroliñas que desaparecen porque se acaba o diñeiro, págase con asentos baleiros. Estamos a perder pasaxeiros nos tres aeroportos e, por riba, algo que estaba planificado como o peche do aeroporto Rosalía de Castro. As iniciativas pasadas non funcionaron. Mentres cada un mire o seu embigo, Galicia non terá voos», ha sentenciado.
Asimismo, Pardal ha recordado que el clúster presentó hace diez años una batería de ocho propuestas, entre las que se incluía crear una figura de interlocución, que fueron remitidas a la comisión de coordinación . Sin embargo, ha lamentado que «non se levou a cabo ningunha».
«Vimos como coa marcha dunha gran compañía, como pode ser Ryanair, perdemos conectividade. Estamos nunha situación lamentable, cada vez diminúe o número de compañías que veñen traballar aos aeroportos galegos», ha incidido el presidente del Clúster.
Así las cosas, ha deseado ver que la comisión de coordinación «deixa dunha vez por todas os localismos aparte» y trabaja por las siete letras, las de Galicia, que «deberían unir a todos». «Sexamos sensatos, traballemos por Galicia, conxuntamente, busquemos propostas, temos que poñer en marcha unha bolsa para poder atraer aeroliñas e coordinarnos aeroportuariamente», ha enfatizado.
Buenas sensaciones de Semana Santa
En otro orden de cosas, el presidente del clúster ha destacado «boas sensacións» respecto a la ocupación hotelera en Galicia durante la Semana Santa y confía en llegar a las previsiones dadas antes del inicio de la festividad, alrededor del 75%. «Vimos como a xente saía á rúa, ía a destinos como podían ser os das procesións, a Ribeira Sacra viuse inflada de turistas e indudablemente as zonas do litoral tamén tiveron gran afluencia», ha señalado.
Con respecto al verano, Pardal ha avanzado que las reservas sobre todo del mes de agosto «levan moito máis ritmo que os meses de xuño e xullo». «Si que é cierto que cada vez temos moito máis tirón en agosto, esperemos que non se centren tamén todas as propostas turísticas en ese mes para que haxa un reparto cualitativo de turistas», ha reflexionado.