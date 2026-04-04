La Xunta abre este miércoles la inscripción para los cursos gratuitos de conducción segura de motos

Una imagen de uno de los cursos desarrollado el año pasado

La Xunta abrirá este miércoles, 8 de abril, el plazo de inscripción para participar en una nueva convocatoria de los cursos gratuitos de conducción segura de motocicletas que se realizarán durante el próximo mes de mayo.

Se trata de la primera convocatoria de este año de los cursos gratuitos. A lo largo de este 2026 tiene previsto realizar un total de ocho, que sumarán 160 plazas disponibles. En el 2025 la Xunta impartió 16 cursos en los que fueron formados más de 300 motoristas.

La nueva edición de estas formaciones gratuitas se impartirá en cuatro jornadas y en dos turnos diarios. Así, estas jornadas se distribuirán en dos cursos por día, teniendo cada uno de los grupos un máximo de 20 alumnos.

Los cursos tendrán horario de mañana o de tarde, y se celebrarán el 9 de mayo en Santiago de Compostela, el 16 de mayo en O Porriño, el 23 de mayo en Silleda y el 31 de mayo en San Cibrao das Viñas.

Podrán participar en ellos personas mayores de 18 años con permiso de conducción de motocicletas y tres años de experiencia en el caso de permiso B, que quieran mejorar su control sobre el vehículo y aprender a conducir de forma más segura

La inscripción puede realizarse desde el miércoles 8 de abril a las 9:00 horas, a través de la web de la Consellería de Vivenda o de la entidad colaboradora de la iniciativa, Motovial. Los participantes deberán asistir con la moto en buen estado y cumpliendo las condiciones legales de uso. Asimismo, deberán llevar casco homologado, guantes, botas y ropa de protección, así como la documentación relativa al seguro obligatorio del vehículo y a la ITV en vigor.

La Xunta prevé una segunda convocatoria de estos cursos para el mes de septiembre, con apertura de plazo de inscripción en agosto.

Contenido de los cursos: desde la frenada a la conducción con pasajero

Los cursos tendrán una parte teórica y otra práctica, en la que los participantes aprenderán a reaccionar ante situaciones adversas. También se incluirán temas relacionados con la normativa, técnicas para mejorar las habilidades de los motoristas y la anticipación del riesgo y cómo reaccionar ante el.

Se abordarán, además, temas como el mantenimiento básico de la motocicleta, la técnica y el control de la frenada, la gestión de la trayectoria en curvas, las maniobras evasivas o la conducción con pasajero.