El PSdeG critica que el Pladiga para este año aún no esté aprobado y que la Xunta asuma que «arderán máis hectáreas ca nunca»

La diputada Carmen Rodríguez Dacosta ha afeado a la Xunta la falta de prevención en materia de incendios

El PSdeG ha mostrado este sábado, a través de una nota de prensa, ante lo que estiman una falta de preparación del Gobierno gallego ante la llegada del verano y la temporada de riesgo alto de incendio. Los socialistas denuncian que el Pladiga (Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia) para este 2026 sigue sin aprobarse,que la ley de incendios comprometida hace nueve años sigue sin estar lista y que las más de cien recomendaciones que hizo el Parlamento en el 2018 han quedado en «papel mollado».

La diputada Carmen Rodríguez Dacosta destaca que la normativa legal establece que el Pladiga debe estar publicado antes del 31 de octubre del año previo al que se va a aplicar. El plan de este 2026, por lo tanto, lleva ya más de cinco meses de retraso. Lo que hay ahora mismo sobre la mesa es un borrador presentado por la Xunta el pasado 23 de marzo, pero sin aprobación formal. «Falamos de cinco meses sen planificación actualizada. E o peor é que o propio borrador xa asume que van arder ata 29.200 hectareas, fronte ás 18.500 do plan anterior. Non planifican e polo tanto xa saben que isto irá a peor, asumen que arderán máis hectáreas ca nunca», indica la socialista.

Dacosta también ha querido responder a las recientes declaraciones del director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, en las que dijo que Galicia se enfrente a incendios en escenarios completamente nuevos, marcados por el cambio climático. Algo que para la diputada confirmaría lo que el PSdeG denuncia desde hace años: «Os expertos xa advertiron de que viñan incendios de quinta e sexta xeración, fora de toda capacidade de extinción. E a Xunta seguiu apostando só por un sistema de reacción. Chegan sempre tarde».

En esa línea la socialista achaca al Ejecutivo gallego en manos del PPdeG una falta de prevención crónica, y asegura que el elevado número de incendios o de hectáreas ardidas «nin é terrorismo incendiario, nin é o ADN dos galegos, o que hai é un abandono do monte de manual, falta de ordenación forestal e un déficit crónico de prevención; todo iso que depende da Xunta».

En la nota, el partido que lidera José Ramón Gómez Besteiro recuerda que el verano pasado ardieron 120.000 hectáreas, siendo el incendio originado en agosto en Larouco, el mayor de la historia de Galicia, con casi 32.000 hectáreas calcinadas. «Houbo 2.200 confinamentos e 400 evacuacións. Un terzo dos parques naturais e o 40 % das zonas ZEPA de Red Natura arderon na última década. Se a Xunta segue fiando todo á reacción e á propaganda, estamos condenados a repetir o 2025 o incluso empeoralo», denuncia Rodríguez Dacosta.

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Entre los incumplimientos de la Xunta, la diputada socialista también destaca que la ley de lucha integral contra los incendios prometida en el 2017 sigue sin existir y que las 123 recomendaciones que contenía el dictamen parlamentario aprobado en julio del 2018, tras la oleada de incendios del octubre anterior, han quedado en papel mojado porque «a inmensa maioría non se executaron».

Por todo ello, Dacosta exige a la Xunta prevención durante todo el año, órdenes y convocatorias dentro de plazo, dejar de descargar competencias en los concellos, aprobar el Pladiga cuando corresponde y pone en marcha los planes de ordenación forestal