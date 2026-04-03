Rechazan indemnizar a una mujer que cayó en una acera porque vivía cerca y debía saber que la baldosa estaba rota
A CORUÑA / LA VOZ
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La víctima, de 78 años, caminaba por la calle San Andrés de A Coruña cuando sufrió el accidente, en el que se rompió una pierna03 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Una mujer de 78 años caminaba por la calle San Andrés de A Coruña el 19 de octubre del 2022 cuando a la altura del número 93 tropezó con unas baldosas en mal estado. Cayó