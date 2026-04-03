La guía Galicia en ruta estará disponible en seis nuevos idiomas para promover el destino en el mercado europeo y en el norteamericano

El castro de Baroña, en el concello de O Porto do Son MARCOS CREO

Turismo de Galicia traducirá a seis nuevos idiomas la guía Galicia en ruta, un producto turístico presentado en Fitur 2026 y que hasta el momento estaba disponible solo en castellano, aunque muy pronto se presentarán las versiones en gallego e inglés. Además, próximamente se traducirá al portugués, francés, alemán e italiano. El objetivo es promover la imagen de la comunidad gallega como destino turístico en los mercados internacionales. Las nuevas versiones de esta guía que propone doce rutas contribuirán a llegar mejor al mercado europeo y al norteamericano, siendo este último uno de los que más está creciendo en número de viajeros que llegan a Galicia.

El manual, extenso y con abundantes recursos fotográficos, presenta doce itinerarios distintos por la comunidad, para estructurar la visita según los días disponibles, la zona de partida o el tipo de lugares que se quieran visitar. Así, se proponen tres rutas para visitar los principales destinos de la comunidad en ocho, cinco y tres días. Otros siete itinerarios toman como punto de partida las siete principales localidades de Galicia. Además, se presentan dos rutas por las fronteras de la comunidad, una centrada en el litoral y otra en el límite oriental.

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La guía incluye propuestas para conocer los recursos singulares de la comunidad, destaca la Xunta: desde el patrimonio arquitectónico y cultural hasta los paisajes, la etnografía, las fiestas de interés o la enogastronomía, de modo que cada persona pueda adaptar su viaje y organizar su propia experiencia en Galicia.

Rutas por duración

Tres de las rutas incluidas en la guía se estructuran en función del tiempo disponible para conocer la comunidad, tomando como punto de partida distintas localidades para recorrer algunos de los principales recursos en materia de patrimonio natural, cultural y gastronómico.

El itinerario de ocho días arranca en O Cebreiro para finalizar en Monterrei, tomando como origen o destino las siete principales localidades de Galicia. La ruta de cinco días también comienza en O Cebreiro y sintetiza parte del recorrido para terminar en el Mirador de Soutochao. Por su parte, la de tres días se organiza alrededor de las ciudades de Santiago, A Coruña, Pontevedra y Ourense, y propone una serie de visitas por la costa atlántica y el interior, finalizando en Parada de Sil.

Rutas radiales desde las siete ciudades

La guía propone también una serie de itinerarios radiales, tomando como centro las siete principales ciudades de Galicia. La idea es que estas sirvan como base de operaciones desde las que organizar excursiones de un día para conocer el territorio.

Ferrol es la base de un itinerario por las zonas de Ferrolterra y Ortegal, en el que destacan largas playas, acantilados, faros y villas marineras.

A Coruña es el punto de salida para la ruta As Mariñas-Eume, que visita de Culleredo a Mugardos, así como la que recorre los principales recursos turísticos de la Costa da Morte.

Por su parte, Santiago de Compostela presenta cuatro propuestas de jornadas de un día, a través de las cuales acercarse a destinos tan distintos como Fisterra, O Barbanza, la zona de Melide o Deza-Tabeirós.

Desde la ciudad de Pontevedra parte una ruta que permite conocer la península del Morrazo, Vilaboa y Soutomaior. También se puede optar por el recorrido por el Salnés y Caldas, mediante el cual visitar el norte de la ría de Pontevedra, la de Arousa y parte del interior de la provincia.

Vigo se erige como punto de partida para conocer las islas Cíes, recorrer la costa sur de la provincia hasta la desembocadura del Miño por las comarcas del Val Miñor y el Baixo Miño, o remontar el río hacia Condado-Paradanta.

Ourense es el centro desde el que realizar excursiones a la Ribeira Sacra, a la zona de Celanova y la Baixa Limia; O Ribeiro y O Carballiño; A Arnoia, la Limia y Monterrei; o la zona más oriental de la provincia, en un itinerario por las tierras de Caldelas y de Trives, Valdeorras y O Bolo.

Lugo, por su parte, se postula como localidad de salida hacia las zonas de A Mariña; A Terra Cha y la comarca lucense; Os Ancares; O Courel; y el Camino Francés.

Itinerarios en los límites

La guía Galicia en ruta incluye otros dos itinerarios que recorren gran parte del perfil de la comunidad. La Ruta Azul propone recorrer los casi 1.500 kilómetros de litoral de la región, desde la desembocadura del Miño hasta Ribadeo.

La Ruta Verde es, por el contrario, fundamentalmente de interior, a través de las localidades y comarcas orientales que hacen frontera con Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal.