Galicia y Asturias son las comunidades con ayudas directas más cuantiosas al retorno de sus emigrantes

Oficina móvil de la Xunta que atiende y da información a emigrantes retornados CARMELA QUEIJEIRO

Reza el dicho que gallegos y asturianos, primos hermanos. Eso parece aplicar a la hora de las ayudas que ambas comunidades (Galicia con gobierno del PP, y Asturias con Ejecutivo socialista) ofrecen para que quienes emigraron de ellas o sus descendientes retornen a su tierra de origen. Aunque hay al menos nueve autonomías que dan apoyos económicos a quienes quieren volver, las de Galicia y Asturias son las más cuantiosas, de hasta 6.000 euros.

En el caso de la Xunta, ese es el importe máximo por familia de las ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas, que este año fueron convocadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 29 de enero y que pueden pedirse hasta el 30 de septiembre.

La convocatoria de este año está dotada inicialmente con 2,5 millones de euros, con la previsión de ayudar a alrededor de mil familias. Pueden solicitarlas personas nacidas en Galicia, sus cónyuges o parejas de hecho y sus descendientes consanguíneos. Tienen que haber residido fuera de España al menos dos años y haber regresado del 1 de enero del 2024 en adelante. A la hora de fijar la cuantía de la ayuda, que se hace en un pago único, influyen cuestiones como si hay hijos y cuántos son o si el retornado se instala en un ayuntamiento rural. El límite máximo, en cualquier caso, es de 6.000 euros.

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Ese mismo límite se aplica a las ayudas del Principado de Asturias, que este año cuenta con un presupuesto total de medio millón de euros para apoyos económicos al retorno. Están destinadas a nacidos en Asturias, descendientes e asturianos hasta segundo grado de consanguinidad, o tener nacionalidad española y haber tenido su último empadronamiento en España en algún concejo asturiano. Además, debe haber residido en el extranjero un mínimo de cuatro años antes de volver a Asturias. Estos apoyos buscan sufragar situaciones de precariedad o gastos extraordinarios derivados del hecho del retorno. El plazo para pedirlos está abierto todo el año.

Además de estas ayudas extraordinarias para los gastos de la vuelta, la Xunta cuenta con otras iniciativas de fomento del retorno, como el programa Retorna Cualifica Emprego. Permite a personas con nacionalidad española, menores de 55 años, que lleven al menos un año residiendo en el extranjero y que estén vinculadas a Galicia (por nacimiento, residencia continuada de seis años antes de emigrar, ser descendiente de emigrante gallego o estar relacionado con algún concello) ser seleccionadas para cubrir un puesto de trabajo con contrato indefinido. Además de ese contrato laboral, se les ofrece una ayuda económica, el pago del vuelo para retornar y un itinerario de formación. A cambio, deben permanecer en la comunidad al menos 12 meses. Ya es posible preinscribirse para la edición de este 2026.

A mayores, las Bolsas de Excelencia Xuventude Exterior (BEME) buscan atraer a 250 jóvenes residentes en el extranjero para cursen estudios de posgrado en alguna de las tres universidades gallegas, con el objetivo también de que se les abran oportunidades laborales y decidan instalarse en la comunidad. La convocatoria de este año está dotada con 2,55 millones y estará abierta hasta el próximo 30 de abril.

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Otras comunidades con ayudas: Castilla y León, Cataluña o Navarra

Otras comunidades autónomas también ofrecen un plan de retorno para sus oriundos o descendientes que hayan emigrado al extranjero y deseen volver de manera voluntaria. Además, el Estado pone a su disposición un programa con el que costean una parte del paro, independientemente de que hayan cotizado o ya se haya cobrado, según los datos que ha recopilado Europa Press.

Además de los casos ya citados de Galicia y Asturias, Castilla y León propone subsidios de hasta 5.000 euros para los castellanoleoneses que quieran volver a su tierra natal y trabajar por cuenta propia. En su defecto, serán las empresas que opten por contratar a un conciudadano recién repatriado durante al menos un año las que perciban el importe. A mayores, el programa Pasaportes de vuelta brinda ayudas de hasta 3.500 euros a los menores de 35 años que hayan pasado seis meses fuera de la comunidad y de hasta 2.500 euros a los mayores de dicha edad que hayan pasado un año en las mismas condiciones. Esta cuantía tiene una posible bonificación del 20 % si se retorna a un municipio de menos de 10.000 habitantes.

Extremadura, por su parte, otorga un pago único de 1.500 euros, ampliable a 2.900 si se trata de una familia numerosa o si la familia cuenta con un miembro con una discapacidad igual o superior al 33%, con una víctima de violencia de género o del terrorismo, ya que cada una de estas condiciones supone un incremento de 350 euros en la subvención.

Los catalanes también tienen a su alcance diferentes medidas para recibir ayudas económicas tras su vuelta a su comunidad autónoma de origen. En este caso, la Generalitat ofrece pagar los gastos «relativos al coste de la actividad» del retorno, siempre que el gasto no supere el 50 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

También pueden recibir ayudas del Gobierno autonómico para afrontar los gastos del viaje y mudanza quienes vuelvan a la Comunidad Foral de Navarra. El Ejecutivo navarro ofrece 2.000 euros por retornado y otros 500 euros por persona a cargo —adultos incluidos— hasta llegar al límite estipulado de 3.500 euros.

El Ejecutivo central también ofrece una pensión a través del Servicio Público de Empleo Español (SEPE) con la condición de que se establezca la residencia permanente en España, no haber obtenido prestaciones por desempleo en el país en el que se residía, ni tener derecho a la prestación contributiva en España, además de haber cobrado menos del 75 % del SMI, para acceder a las ayudas destinadas a los españoles retornados. Los subsidios del SEPE tienen una prórroga máxima de 18 meses —que se debe solicitar trimestralmente— y se podrá compaginar con empleos de jornada parcial.

Cualquier persona que desee volver a vivir a España tiene acceso a las ayudas del SEPE, independientemente de que su comunidad autónoma de origen tenga o no un programa para apoyar el retorno de emigrados. Para ello, es indispensable contar con el Certificado de Español Retornado (CER) y demás documentos que están detallados en la Oficina del Retorno y de los que se puede pedir más información llamando al 060.