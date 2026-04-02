Portugal desatasca el primer tramo de alta velocidad ferroviaria, que comenzará con meses de retraso
OPORTO / E. LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Se confirma la ubicación de la nueva estación de Vila Nova de Gaia, uno de los puntos más complejos del trazado03 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Aunque las obras del primer tramo de alta velocidad ferroviaria entre Oporto y Lisboa debían haber empezado en enero, no se confirmó hasta esta semana la ubicación de la estación de Vila Nova de Gaia,