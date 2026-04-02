Portugal desatasca el primer tramo de alta velocidad ferroviaria, que comenzará con meses de retraso

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Estación de Lisboa Oriente, con un tren de alta velocidad
Estación de Lisboa Oriente, con un tren de alta velocidad

Se confirma la ubicación de la nueva estación de Vila Nova de Gaia, uno de los puntos más complejos del trazado

03 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Aunque las obras del primer tramo de alta velocidad ferroviaria entre Oporto y Lisboa debían haber empezado en enero, no se confirmó hasta esta semana la ubicación de la estación de Vila Nova de Gaia,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
OFERTA FLASH ⚡ 12€/año por solo 1€ al mes (pago único) Suscríbete hoy