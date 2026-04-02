Muere a los 94 años María Josefa Besteiro, madre de José Ramón Gómez Besteiro

Besteiro, en enero, durante la reunión del comité nacional del PSdeG. SANDRA ALONSO

La madre del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, murió este jueves a los 94 años en A Coruña, donde residía junto a su hija. María Josefa Besteiro Sal era viuda de Jesús Gómez López, quien falleció a los 90 años en el 2013, y madre de tres hijos, Lali, Jesús y José Ramón. El líder socialista, que tenía en María Josefa uno de sus pilares fundamentales, era el más pequeño.

Natural de Castroverde, la familia residió casi siempre en Lugo, donde nació el secretario xeral de los socialistas gallegos. Dedicó su vida a la crianza de sus hijos, empeñándose en que los tres completasen sus estudios. Desde hace algo más de diez años, María Josefa vivía en A Coruña. En los últimos tiempos acompañó, orgullosa, a José Ramón en su regreso a la primera línea política, asistiendo a mítines como el que protagonizó su hijo en las elecciones generales del 2023 junto al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Debido al repentino agravamiento de su estado de salud, Besteiro había cancelado su agenda pública en los últimos días para permanecer al lado de su madre. Los restos mortales de María Josefa serán velados esta tarde en el Tanatorio de Lugo, situado en el barrio de Garabolos.