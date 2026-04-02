Más de 70 gallegos se inscriben cada día en el registro de vivienda pública
REDACCIÓN / LA VOZ
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El número de demandantes supera los 31.400 mientras la Xunta eleva de 8.000 a 10.000 su objetivo de hogares protegidos antes del 203003 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las alertas de ofertas inmobiliarias en el móvil dejaron de aparecer. El umbral que se había fijado para comprar vivienda Yago Herrero, un arquitecto coruñés de 35 años, era de 220.000 euros. Subió a 260.000,