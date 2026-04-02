Más de 70 gallegos se inscriben cada día en el registro de vivienda pública

El polígono de Xuxán, en la imagen, acapara la inversión en vivienda pública de la Xunta en el 2026 para A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

Las alertas de ofertas inmobiliarias en el móvil dejaron de aparecer. El umbral que se había fijado para comprar vivienda Yago Herrero, un arquitecto coruñés de 35 años, era de 220.000 euros. Subió a 260.000,