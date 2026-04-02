Más de 70 gallegos se inscriben cada día en el registro de vivienda pública

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

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El polígono de Xuxán, en la imagen, acapara la inversión en vivienda pública de la Xunta en el 2026 para A Coruña.
El polígono de Xuxán, en la imagen, acapara la inversión en vivienda pública de la Xunta en el 2026 para A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

El número de demandantes supera los 31.400 mientras la Xunta eleva de 8.000 a 10.000 su objetivo de hogares protegidos antes del 2030

03 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las alertas de ofertas inmobiliarias en el móvil dejaron de aparecer. El umbral que se había fijado para comprar vivienda Yago Herrero, un arquitecto coruñés de 35 años, era de 220.000 euros. Subió a 260.000,

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