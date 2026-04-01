Sandra Piñeiro, presidenta da Audiencia Provincial de Lugo: «Son feminista e dígoo a moita honra, pero iso non afecta ás miñas resolucións»
Tras nove meses no posto, esta maxistrada que redacta os escritos en galego e critica a desigualdade no seu sector, reflexiona sobre a súa postura política, o paso de exercer en instrución a presidir a Audiencia, e varios dos casos máis mediáticos nos que participou05 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Unha personalidade das que non deixan a ninguén indiferente levou a Sandra María Piñeiro Vilas (Monforte de Lemos, 1975) a ser unha especie de estrela nos xulgados de Lugo. Filla dun garda civil, amante do