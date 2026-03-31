Vota y opina: ¿Crees que el talaso de Oía acabará siendo derribado?

El talaso de Oia Joel Covelo

¿Demoler o no demoler? Es el dilema al que se enfrenta el talaso de Oia. Este complejo de talasoterapia del municipio pontevedrés fue construido con licencias municipales que posteriormente fueron anuladas en los tribunales. El Contencioso-Administrativo de Pontevedra dictó una sentencia, el pasado 12 de marzo, que ordenaba al Ayuntamiento a activar el procedimiento que obliga a la empresa Balneario del Atlántico a realizar su derribo. El caso surgió en el 2006, tras la denuncia de un particular, el delineante Eulogio Abeleira.

Sin embargo, el futuro de la edificación se encuentra ahora mismo en el limbo. Y es que, aunque el Gobierno local requirió a la empresa propietaria su demolición, al mismo tiempo presentó un recurso contra dicha sentencia. Pretende darle encaje al Talaso dentro de su planificación urbanística, principalmente por el peligro de que el derribo lleve al concello a la bancarrota, tal y como advirtió la alcaldesa, Cristina Correa.

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