El Parlamento fija del 8 al 10 de abril el debate sobre el estado de la autonomía

Jornada de votaciones en el debate sobre el estado de la autonomía del año pasado SANDRA ALONSO

El Parlamento gallego ha fijado este mismo martes para el 8, 9 y 10 de abril el debate sobre el estado de la autonomía, tal y como han confirmado los grupos parlamentarios tras la reunión de la junta de portavoces. El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha avanzado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expondrá a «folla de ruta» de su gobierno para los próximos años, «o que leva feito e o que queda por facer», en una exposición, dijo, que supondrá ensalzar la «palabra cumplida» frente a la realidad «catastrofista e apocalíptica» del BNG y «desenfocada» del PSdeG. El portavoz del grupo mayoritario de la Cámara ha defendido lo hecho hasta ahora en vivienda, inversiones e impulso industrial. «A Galicia que pintan pouco ou nada ten que ver coa realidade», ha asegurado Pazos en relación a nacionalistas y socialistas.

La viceportavoz socialista, Lara Méndez, ha pronosticado que el balance de gestión que hará Alfonso Rueda será «escaso» y ha avanzado que el PSdeG presentará propuestas en las que expondrá «un modelo alternativo baseado no reforzo e na recuperación dos servizos públicos».

Por su parte, la viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha señalado que encaran este debate como «unha gran oportunidade» para poner al Gobierno gallego «diante do espello» y para que la ciudadanía vea «a alternativa de Goberno que representa o BNG» frente a la «pura propaganda» del «estilo Rueda».

Organización del debate

Como en otros años, la primera jornada del debate sobre el estado de la autonomía se iniciará a las diez de la mañana con la intervención de Alfonso Rueda. No habrá límite de tiempo y después de su discurso la sesión se suspenderá hasta la sesión hasta la tarde. A las cuatro de la tarde empezarán las respuestas de los grupos parlamentarios, en orden de menor a mayor representación y por un tiempo de 45 minutos, tras lo que llegará la réplica del presidente gallego sin límite fijado, y posteriormente un nuevo turno de 15 minutos para cada partido.

Rueda cerrará la sesión, ya al filo de la noche, con su intervención final en respuesta a los grupos. La jornada del jueves 9 es la dedicada a la presentación de las propuestas de resolución por parte de los distintos partidos políticos —un máximo de 40 para cada uno—. Tendrán de plazo hasta las 10:30 para registrarlas, aunque podrán llegar a transacciones entre ellos hasta las 22:30 horas.

El viernes 10, esta cita parlamentaria sobre política general culminará con el debate y posterior votación de esas propuestas de resolución, en una sesión que empezará a las 11 horas y en la que cada grupo tendrá un tiempo inicial de 30 minutos para explicar sus iniciativas y, después, un segundo turno antes de proceder a votar.