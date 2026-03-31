La Justicia ve responsabilidad de las Administraciones en la muerte de una mujer por un desprendimiento en la playa de As Catedrais
VIVEIRO / LA VOZ
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La Audiencia Nacional impone a Estado, Xunta y Concello de Ribadeo el pago de 73.000 euros a la familia de la joven31 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La sección primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, a la Xunta y al Concello de Ribadeo, además de a