La Justicia ve responsabilidad de las Administraciones en la muerte de una mujer por un desprendimiento en la playa de As Catedrais

ramón gonzález rey VIVEIRO / LA VOZ

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Imagen de la zona donde murió la joven, acordonada después del accidente
Imagen de la zona donde murió la joven, acordonada después del accidente AXaime Ramallal

La Audiencia Nacional impone a Estado, Xunta y Concello de Ribadeo el pago de 73.000 euros a la familia de la joven

31 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, a la Xunta y al Concello de Ribadeo, además de a

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