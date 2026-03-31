José Tomé sobre las acusaciones de acoso sexual: «Eu son inocente, que lles quede claro»

José Tomé, en primer término, en el pleno de la Diputación de Lugo celebrado hoy 31 de marzo Óscar Cela

«Eu son son inocente, que lles quede claro», así arrancó José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, su primera intervención en un debate en un pleno del organismo provincial desde que es diputado no adscrito, desde el 30 de diciembre del pasado año cuando renunció a su cargo y a formar parte del grupo socialista tras las acusaciones de varias mujeres por posibles delitos de acoso sexual. Una de ellas ha supuesto que la Fiscalía de Lugo haya abierto una instrucción por un posible delito. Tomé nunca ha intervenido en los debates plenarios desde entonces, pero este martes sí lo hizo por una moción del grupo del PP en la que se demandaba que Tomé, «e as súas encubridoras, Pilar García Porto e Lara Méndez» dejasen la vida política para «non manchar as institucións das que forman parte». El alcalde de Monforte sí intervino para defenderse de los ataques de los populares, afirmando: «É todo unha patraña, unha montaxe política e de ámbito lucense e galego, e vostedes sábeno e non son alleos».

La moción salió aprobada con los 12 votos del PP, 10 votos en contra del PSOE y tres abstenciones del BNG. Los nacionalistas habían incluido un añadido en el que pedían que la solicitud se ampliase a todos los partidos políticos, pero los populares no la aceptaron y solo incluyeron a los citados cargos socialistas. Hay que recordar que el PP había conseguido en otro pleno la reprobación de Tomé.

El expresidente provincial fue muy duro y crítico con el PP y su portavoz, Antonio Ameijide. «Están obsesionados comigo e todo isto vai acabar en nada porque nada hai nada. Só queren facer dano, a sabiendas de que minten. Vostede si que é un acosador de políticos». Tomé recordó que su caso está en la justicia, «e cando haxa unha sentenza firme, darei os datos», en referencia a posibles maniobras políticas por detrás para desbancarlo de la política.

Y recordó el caso del alcalde de Móstoles, del que dijo que defendía su presunción de inocencia, pero también recordó las palabras de los dirigentes nacionales y madrileños sobre el regidor popular y la diferencia con respecto a los ataques que recibe el desde el PP: «O señor Feijoo dixo que había presunción de inocencia para o alcalde de Móstoles».

En cambio, acusó al portavoz provincial del PP de «condenarme, e cando saia inocente, direille tantas veces que pida perdón como me acusou». Tomé, que recordó que «as palabras que se din non son neutras», recogió varios puntos del código penal para que utilizó el alcalde de Móstoles para su defensa

Un debate muy bronco

El debate sobre la moción del PP fue muy bronco, con descalificaciones cruzadas, palabras gruesas y veladas acusaciones. Ameijide defendió la moción señalando que no se «pode blanquear, lavar a cara, normalizar o acoso sexual, e cada vez todo isto é mais turbio e sospeitoso». Pidió que se aparte a Tomé de la política «de forma fulminante, porque el tamén o pedía con outros casos» (en referencia al exconselleiro Villares). E insistió: «Téñeno que apartar de verdade porque segue tendo o poder decisión, seguen gobernando cos seus votos».

Por su parte, la portavoz socialista, Pilar García Porto, acusó al PP de «maldade e mala fe con esta moción porque non lles preocupa a violencia machista ou o acoso sexual ou as presuntas victimas, só sacar rédito político, buscar titulares manchar usando unha temática grave».

García Porto, que fue acusada de no intervenir ante el único caso que ha llegado a la Justicia contra Tomé, señaló que ella animó a la madre a que la joven denunciase el posible acoso, y apuntó que «a min nunca me trouxeron probas», recordando «que agora estamos no tempos da xustiza e non no de lanzar frases». «Neste caso houbo escoita e ánimo de denunciar, pero eu nunca cheguei a ter o coñecemento que si tiveron vostedes co caso do señor Villares, que escubrion durante meses».

Por su parte, la diputada del BNG, Iria Castro, recordó que desde que estalló el caso Tomé ellos dejaron de acudir a las juntas de gobierno mientras fue presidente, y que siguen reclamando su dimisión como alcalde de Monforte. Y señaló que el PP no puede dar lecciones de feminismo cuando pacta en varios territorios con Vox o simplemente en la corporación provincial, de 12 diputados populares, no hay ninguna mujer.