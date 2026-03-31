Elena Espinosa renunciará este miércoles a su acta de diputada en el Parlamento de Galicia

La diputada Elena Espinosa, en una imagen de archivo de una de sus intervenciones ante el pleno del Parlamento. SANDRA ALONSO

Elena Espinosa (Ourense, 1960), actual viceportavoz del PSdeG en el Parlamento de Galicia, presentará su renuncia como diputada autonómica este mismo miércoles. La que fuera ministra durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero venía compatibilizando su presencia en la cámara gallega con su cargo como concejala y tercera teniente de alcalde en Vigo.

La salida de Espinosa debería dar entrada en O Hórreo a Julio Torrado, exdiputado autonómico que en los últimos dos años ha ejercido como asesor del grupo parlamentario del PSdeG y que forma parte de la Ejecutiva del partido en Galicia. Torrado ocupó el número cuatro por la lista de Pontevedra y se quedó a las puertas de conseguir acta en las pasadas elecciones autonómicas.

Según indican fuentes socialistas consultadas por Europa Press, la renuncia de la exministra supondría cerrar un ciclo político que inició hace algo más de dos años, al encabezar la candidatura del PSdeG por la provincia de Pontevedra en esos comicios gallegos del 2024.

Las mismas fuentes aseguran que durante su etapa como diputada Espinosa «destacó por liderar la fiscalización de la gestión del Sergas en una de las etapas más críticas de la sanidad pública gallega con el deterioro de la atención primaria».

Aunque no han trascendido de momento las razones exactas de la salida de la socialista de la Cámara gallega, fuentes de su partido apuntan a que la ourensana quiere ahora centrarse completamente en el ámbito local. Su renuncia se produce a poco más de un año de unas elecciones municipales.

Con esta salida y la previsible incorporación de Torrado, que podría tomar posesión de su acta en el próximo debate de estado de la autonomía que se celebrará del 8 al 10 de abril, el PSdeG afrontará en el Pazo do Hórreo su segundo cambio en lo que va de legislatura. El primero se produjo con la salida del exdiputado Julio Abalde, quien dejó sus responsabilidades en el Legislativo para hacerse cargo de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, siendo sustituido por Aitor Bouza.