La deuda de la Xunta vuelve a superar los 12.000 millones de euros

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda. XOÁN REY. | EFE

La deuda de Galicia terminó el 2025 en un total de 12.010 millones de euros, lo que supone 74 millones más (+0,6 %) que al cierre del 2024 (11.936 millones por entonces). No obstante, el peso sobre el Producto Interior Bruto (PIB) cayó al 13,9 %, siete décimas menos que un año antes, según datos publicados por el Banco de España este martes.

En comparación con el tercer trimestre de 2025, la deuda baja 41 millones respecto a los 12.051 millones del trimestre anterior, cuando suponía el 14,2 % del PIB, tres décimas más que a cierre de año.

«Logo do esforzo extraordinario por mor da pandemia, Galicia leva unha senda descendente dos seus ratios de endebedamento,» destaca la Consellería de Facenda a través de una nota de prensa, recordando que la deuda en el 2020 ascendía al 19,6 % del PIB.

La ratio del 13,9 % sobre el PIB de Galicia está por encima del umbral del 13 %, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad. Solo cinco comunidades están por debajo de esta tasa: Navarra (9,4 %), Canarias (10,8), Madrid (11,3), País Vasco (11,5) y Asturias (12,3). Eso sí, el dato gallego está seis puntos por debajo de la media de autonomías, que es del 20,2 %. Además, el 13,9 % de Galicia supone el menor peso relativo de la deuda a cierre de año desde 2011, cuando acabó en 12,7 %. Facenda destaca que es la cuarta comunidad de régimen común con la deuda más baja.

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que cotinúa liderando con una ratio del 40,7 %, seguida de la Región de Murcia (31,2), Castilla-La Mancha (28,3) y Cataluña (28,2). La deuda de las comunidades autónomas fue de 341.642 millones de euros (20,2 % del PIB) al concluir 2025, con un crecimiento interanual del 1,7 %.

La deuda de las administraciones públicas cerró 2025 en 1,698 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior, pero ha registrado una caída en relación al PIB, hasta el 100,7 %, lo que supone un punto porcentual menos que la tasa anotada en 2024 y su nivel más bajo desde 2020, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,698 billones) aumentó en 77.652 millones de euros en el cuarto trimestre del 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, un 4,8% más, al tiempo que registró un descenso del 0,7% respecto al récord registrado en el tercer trimestre. Y es que el dato de diciembre no supera el máximo histórico alcanzado en septiembre, cuando la deuda pública española superó por primera vez los 1,700 billones de euros.

De este modo, la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al PIB nominal se situó en el 100,7 % en diciembre de 2025, lo que supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto a hace un año.