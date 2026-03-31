El 92 % de las sentencias por violencia machista en los juzgados especializados son condenatorias

Imagen de archivo de una protesta contra la violencia de género PEPA LOSADA

Las denuncias por violencia machista en los juzgados gallegos volvieron a subir el año pasado. Aumentaron un 6,6 %, hasta sumar las 8.100. Esto supone 22 denuncias al día. El 82 % fueron presentadas por las propias víctimas, bien ante la policía (la mayoría), bien directamente ante los juzgados. Las iniciadas por algún familiar de la mujer maltratada se quedan en apenas un 1,7 % (141), y cerca de un millar proceden de la intervención digital directa, mientras que casi 250 son fruto de partes de lesiones recibidos directamente en los juzgados y un centenar viene de servicios de asistencia o terceros en general.

Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que revelan también un aumento de las sentencias condenatorias. El 91,9 % de las emitidas por los juzgados especializados dieron la razón a la víctima, condenando al agresor, lo que supone un aumento de más de dos puntos y medio. Las sentencias absolutorias en todo el 2025 fueron en total 104, frente a las 1.186 que terminaron en condena.

En cuanto a la nacionalidad de los condenados, casi el 74 % eran españoles, frente a un 26 % de extranjeros.

Aunque el año pasado se presentaron más denuncias, hubo menos víctimas (una mujer puede ser maltratada en varias ocasiones y tener que denunciar más de una vez). La bajada es del 3,2 %, pero el número total se mantiene por encima de las siete mil. Con todo, Galicia es la segunda comunidad con la tasa más baja de víctimas de violencia de género por cada diez mil mujeres, situada en un 49,8, tras bajar tres puntos y medio en un año. La tasa estatal es de 74, y solo Castilla y León presenta un porcentaje más bajo que el gallego, con un 48,4.

De entre las 7.017 víctimas registradas en el 2025, el 26,1 % eran extranjeras, y solo nueve eran menores de edad, un dato muy llamativo frente a las 66 personas de menos de 18 años que oficialmente sufrieron violencia machista el año anterior.

Menos renuncias a declarar contra el agresor

Galicia también se comporta de modo distinto al conjunto del Estado en otra cuestión. Mientras a nivel estatal el número de mujeres que renunció a declarar contra su propio agresor creció, en el ámbito judicial gallego se redujo. El año pasado fueron 406 las que se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigos, frente a las 433 del 2024. El testimonio de la víctima es especialmente importante ya que, en muchos casos, cuando la violencia se da en el seno del domicilio, es el único con el que se cuenta.

En cuanto a las órdenes y medidas de protección y seguridad, los órganos judiciales gallegos concedieron en el 2025 un total de 1.216, casi un 3 % más que un año antes, mientras que se denegaron 579 (un 7 % menos).