La Xunta tendrá un avión de coordinación y vigilancia de incendios tras once años sin uno
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Medio Rural justifica su necesidad ante la simultaneidad e incidencia de los fuegos, pese a contar con dos helicópteros31 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un avión volará sobre los montes gallegos, a partir del 1 de agosto, para vigilar y coordinar los operativos de lucha contra los incendios forestales. La Xunta acaba de sacar a licitación el contrato, con