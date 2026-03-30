La Xunta tendrá un avión de coordinación y vigilancia de incendios tras once años sin uno

Manuel Varela Fariña
M. Varela REDACCIÓN / LA VOZ

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Incendios forestales en O Courel, en agosto del 2025.
Incendios forestales en O Courel, en agosto del 2025. ALBERTO LÓPEZ

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31 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

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