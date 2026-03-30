Vota y opina: ¿Crees que las diferentes administraciones ofertan actividades suficientes para facilitar la conciliación durante la Semana Santa?

Foto de archivo de niños en el campamento del Club Estudiantes Lugo.

La llegada de la Semana Santa se convierte para muchos padres se convierte en un rompecabezas logístico: conciliar diez días de vacaciones escolares con la jornada laboral. Aunque algunos solo deben cubrir los tres días laborables, la tarea no siempre es sencilla, especialmente para quienes no pueden recurrir a los abuelos. Ante esta necesidad, los campamentos —tanto municipales como de asociaciones— se han vuelto imprescindibles.

No son pocos los concellos que organizan actividades deste tipo para los días laborables, incluyendo algunos el lunes día 6, mientras que otros se ciñen a los tres primeros días de esta peculiar semana. Pero, ¿te parecen suficientes? ¿Crees que las diferentes administraciones ofertan actividades suficientes para facilitar la conciliación durante la Semana Santa?

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