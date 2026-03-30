Vota e opina: consideras adecuada a nova nomenclatura na Caniza, O Castro de Caldelas e os outros 10 concellos modificados?

GALICIA
A Xunta aprobou este luns os cambios nos nomes dun total de 12 concellos, entre outras modificacións propostas pola Comisión de Toponimia30 mar 2026 . Actualizado a las 18:43 h.
O Consello da Xunta ven de aprobar, este luns, os cambios propostos pola Comisión de Toponimia para máis de 2.500 nomes seguindo criterios lingüísticos e históricos. Destaca, especialmente a nova nomenclatura para 12 concellos, que a partir de agora mudan e que pasarán a empregarse en sinais e documentos oficiais.
A Cañiza perderá o «ñ» para converterse na Caniza, e recuperar así a forma galega histórica, e Castro Caldelas pasará a ser O Castro de Caldelas. Ademáis, gañan un artigo O Campo Lameiro, A Ribeira de Piquín ou O Porto do Son. O contrario pasa no caso de Pastoriza, que o perde. Tamén, Cangas pasará a incorporar de Morrazo e Cerdedo Cotobade, Oza Cesuras e Mondariz Balneario perden o guión.
