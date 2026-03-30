Los tribunales gallegos resuelven más, pero aún acumulan 210.000 asuntos pendientes

Imagen de un juicio celebrado en el 2025 en Vigo. Salvador Sas | EFE

La Justicia cerró el año 2025 con 210.166 asuntos pendientes en Galicia, lo que significa un descenso del 3,5 % de casos en trámite con respecto al año 2024. Así lo indican los datos del informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este estudio también refleja que aumentó la capacidad de resolución de los órganos judiciales de la comunidad, pues el total de asuntos resueltos (377.662) experimentó un incremento interanual del 4,3 %. Los tribunales gallegos recibieron durante el 2025 un 3 % menos de asuntos que el año anterior, pues registraron un total de 374.550 nuevos casos. La tasa de litigiosidad en la comunidad, es decir, el número de casos por cada mil habitantes, se situó en 137,97, que se encuentra por debajo de la estatal, que que fue de 153,70. La jurisdicción civil fue la que registró en el 2025 el mayor descenso en el número de asuntos pendientes de resolver, con una bajada del 8,1 %. Respecto al ámbito social y al contencioso-administrativo apenas hubo variaciones, mientras que en lo penal los casos en trámite aumentaron un 4,7 %.

Donde si se registró una importante variación es en la resolución de procedimientos, ya que aumentó en todas las jurisdicciones, excepto en la social, que descendió un 5,4 %. En civil, los jueces concluyeron un 7,6 % más de casos; en penal, un 3 % más, y, en contencioso-administrativo, el incremento fue del 1,2 %. Esta situación se produce en un contexto de aumento de poco más de un 4 % en asuntos penales y contenciosos y de reducción de un 8,4 % en los procedimientos civiles y de un 5,3 % en los sociales. En cuanto a los asuntos recibidos por órgano judicial, los de la jurisdicción penal registraron una media de 1.043,94 casos; los de la civil, de 1.142,04; los de la contencioso-administrativa, de 551,18; y, los de la social, de 1.042,70.

En concreto, en la jurisdicción civil el número de nuevos asuntos ingresados en Galicia ascendió a 180.443. Entre enero y diciembre los miembros de la carrera judicial finalizaron en dicha jurisdicción 188.001 casos, un 7,6 % más que en el 2024, mientras que quedaron en trámite al final del período 118.471, asuntos, lo que supuso una bajada del 8,1 %. En la jurisdicción penal entraron 150.328 procedimientos. El número de asuntos resueltos en el 2025 ascendió a 146.020 (un 3 % más); y el de casos en trámite al final del año, a 56.647, un 4,7 % más que en el 2024. El año pasado se abrieron 9.370 nuevos procedimientos contencioso-administrativos, y los jueces de esa jurisdicción concluyeron 9.486 asuntos, un 1,2 % más, y quedaron pendientes 7.339, un 0,9 % más. Por último, se presentaron 34.409 nuevos casos en la jurisdicción social (un 5,3 % menos), en la que se cerraron 34.155, un 5,4 % menos; y quedaron en trámite al final de año 27.709, prácticamente los mismos que en el 2024.

Durante el año 2025 los órganos de la provincia de A Coruña ingresaron 140.706 casos, un 2,4 % menos que en el 2024, y los jueces y juezas resolvieron 139.542 asuntos, un 4,6 % más. Los tribunales de Pontevedra recibieron 134.361 casos, un 4,2 % menos, y finalizaron 136.827 (3,7 % más). En la provincia de Lugo entraron 39.194 nuevos procedimientos (un 5,8 % menos); y, en la de Ourense, 37.321 (un 2,4 % menos). Los miembros de la carrera judicial resolvieron en Lugo 39.986 asuntos (un 8,8 % más); y, en Ourense, 38.319 (un 4,3 % más).

A comienzos de año, los juzgados de las provincias de A Coruña y Pontevedra tenían en trámite 94.601 y 69.955 asuntos, respectivamente, y, al finalizarlo, quedaron abiertos 92.270 (un 2,5 % menos que en 2024), en A Coruña, y 66.200, en Pontevedra (un 5,4 % menos que el año anterior). En Lugo se iniciaron 2025 con 27.370 casos sin resolver y lo finalizaron con 26.475, es decir, un 3,3 % menos que en 2024. En la provincia de Ourense tenían en trámite al inicio del año 17.752 asuntos y, al terminarlo, 16.972, un 4,4 % menos que a 31 de diciembre de 2024.