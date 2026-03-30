Rueda activa 157 millones en ayudas contra el impacto de la guerra de Irán

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. XOAN A. SOLER

El Gobierno gallego lanzó este lunes su esperado plan de ayudas directas para paliar el impacto económico de la guerra de Irán y la crisis en Oriente Medio. «Estamos antes unha crise excepcional e as medidas tamén teñen que selo», afirmó el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en la presentación del proyecto, que suma 157 millones de euros.

Corgos acompañó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien explicó que el plan se distribuye en 20 líneas de actuación para apoyar a los sectores «que están experimentando máis dificultades e ás familias máis vulnerables». A grandes rasgos, las medidas aportarán 62 millones a empresas y pymes, 25,5 al sector pesquero, 19,4 al agrario, 39,3 a eficiencia energética, 6,2 de apoyo a las familias y 5 al sector turístico.

Los 62 millones se destinarán a préstamos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para empresas afectadas por el aumento de costes y la ruptura en las cadenas de suministro. Los créditos facilitarán liquidez para que «poidan continuar coa súa actividade» y afrontar la falta de retorno por las inversiones paralizadas por la guerra.

Con ese fin se habilitará un mecanismo extraordinario de trámite acelerado, con el que se espera resolver los expedientes en un máximo de diez días. Además se adoptarán medidas para agilizar los proyectos estratégicos en tecnologías de la comunicación, industria verde y renovables.

Los 6,2 millones de apoyo a las familias incluirán la financiación de moratorias, aplazamientos y condonación parcial de alquileres de viviendas públicas. También se revisarán los contratos públicos de transporte regular y escolar para evitar que la subida de los costes del combustible se traslade al precio de los billetes. Además se agilizará el pago de las ayudas destinadas a hogares vulnerables, como el bono social térmico, la renta de inserción social de Galicia (Risga) y las ayudas de emergencia social.

La crisis, oportunidad turística

Los cinco millones para el sector turístico promocionarán Galicia como refugio de «tranquilidade e autenticidade» frente a la masificación de otros destinos mediterráneos. A juicio de la Xunta la crisis puede convertirse en una «oportunidade de mercado» si se ofrece a los visitantes internacionales un «destino seguro e estable fronte a inestabilidade en Oriente Medio e Asia».

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Los fondos para el sector pesquero ascienden a 25,5 millones y se centrarán en la mejora de las infraestructuras portuarias, lonjas y equipamientos de frío para reducir la eficiencia energética. Otras líneas financiarán inversiones para aumentar el valor añadido de la producción.

Los objetivos en el caso del sector agrario son similares. Los 19,4 millones presupuestados también financiarán la modernización de explotaciones y la incorporación de nuevas tecnologías. Del total, 10,8 millones se dedicarán a promoción agroalimentaria y a reforzar las cadenas de comercialización, valorización del producto local y diferenciación en los mercados.

Los casi 40 millones de euros destinados a eficiencia energética pretenden buscar impactos a largo plazo. Los fondos financiarán medidas de reducción del gasto eléctrico y en calefacciones en edificios, y también se impulsará el autoconsumo colectivo en polígonos industriales y se fomentará la constitución de comunidades energéticas para que grupos de vecinos o pequeñas empresas se asocien para generar energía de forma eficiente.

Esas medidas responden al perfil industrial exportador que ha ido adoptando la economía gallega, y que se caracteriza por «unha elevada dependencia enerxética e unha forte especialización en sectores intensivos en consumo de enerxía e loxística», como pueden ser la automoción, la pesca la minería o el transporte. Ese perfil se suma a una estructura productiva centrada en pequeñas y medianas empresas que «agrava a vulnerabilidade da economía galega ante o incremento dos custos».

A inicios de marzo, cuando estalló la guerra, la Xunta aprobó un informe que cifraba en 600 millones el volumen del comercio entre Galicia y Oriente Medio. Además, señalaba que 600 firmas gallegas operan en esa zona, 200 de ellas con regularidad.

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Corgos ve insuficientes las medidas del Gobierno y exige proteger la obra pública del aumento de costes

El conselleiro de Facenda no solo destacó los 157 millones de ayudas del plan autonómico, sino que también reivindicó los 120 millones que la Xunta dejará de ingresar por las deducciones de impuestos —IVA, electricidad y carburante— aprobadas por el Gobierno en su plan contra los efectos de la crisis.

Miguel Corgos también subrayó que las medidas del Ejecutivo central, aunque complementadas por la Xunta, son insuficientes y no resuelven todas las consecuencias de la guerra que son de competencia estatal. Para abordar esas carencias, propuso otras diez medidas. En materia autonómica, planteo que se negocie con las comunidades la pérdida de ingresos derivada de las citadas deducciones fiscales y que se flexibilice la regla de gasto.

Para prevenir el impacto económico, planteó la aprobación de un decreto ley para revisar los precios de los contratos y evitar un parón de las obras públicas por el aumento de los costes. Además de reforzar el seguro agrario y reducir las cargas fiscales sobre los fertilizantes y a la comercializadores de productos frescos. Otras medidas incluyen dar facilidades aduaneras a los productos frescos y transformados e invertir en los puertos.

Finalmente, Corgos planteó que se flexibilice el uso de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para reorientarlos a disposiciones contra la crisis, destinar los remanentes a actuaciones de emergencia y facilitar la reprogramación de los fondos de gestión compartida. Además de aumentar la tasa de cofinanciación al 100 % y crear un marco excepcional de ayudas del Estado para afrontar la crisis.

El conselleiro recordó que la Unión Europea debería colaborar en esas medidas, y pidió la creación de nuevos instrumentos de seguridad energética y la creación de un nuevo fondo europeo que se activaría una vez agotado el programa MRR.