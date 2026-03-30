El PSdeG se pregunta qué puede ofrecer Rueda con «listas de espera históricas» y los demandantes de vivienda «disparados»
GALICIA
Elena Espinosa pronostica que Alfonso Rueda «volverá tirar de triunfalismo mentres a realidade vai por outro lado», en el debate del estado de la autonomía30 mar 2026 . Actualizado a las 13:09 h.
La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, asegura que Alfonso Rueda llegará al próximo debate del estado de la autonomía -que tendrá lugar el miércoles y el viernes de la semana que viene- «cun discurso que xa coñecemos e encaixa peor co que está pasando fóra do Parlamento». La diputada socialista ha pronosticado que volverá a tirar de «triunfalismo mentres a realidade vai por outro lado». Espinosa dibujó un panorama marcado por atrasos acumulados y promesas que no pasan del anuncio. «Hai 378.749 persoas nas listas de espera do Sergas. Iso tradúcese en consultas que non chegan, probas que se alongan meses e intervencións que se van adiando sen data clara», subrayó la diputada socialista. El PSdeG ha insistido en que, ante un problema creciente, la respuesta de la Xunta sigue siendo la misma: dejar pasar el tiempo y, cuando ya no haya más margen, derivar a la privada, insistió Espinosa.
En materia de vivienda, la diputada habló directamente de bloqueo. «Máis de 30.700 familias están inscritas no rexistro e a cifra segue subindo cada día. Hai moito anuncio, pero pouca obra e pouca execución», dijo en relación a la evolución de los presupuestos autonómicos. Los socialistas denunciaron el pasado viernes, durante una comparecencia de Aítor Bouza, que el pasado año la Xunta dejó sin ejecutar casi la mitad del presupuesto.«Mentres tanto, a demanda segue medrando», denunció Espinosa.
En el apartado de los incendios, el PSdeG focaliza la crítica en lo que pasó y en lo que apenas ha cambiado después. «O verán pasado arderon 120.000 hectáreas, incluído o incendio de Larouco. E a día de hoxe non hai unha revisión clara da política de prevención», sostuvo la viceportavoz del PSdeG. Un partido que también denuncia la situación de los servicios sociales, que se caracteriza, sostienen, por una realidad en la que hay «miles de persoas maiores agardando por unha praza residencial sen que as familias vexan avances». Sobre la respuesta económica a la crisis derivada de la guerra impulsada por Trump, la diputada comparó cifras y ritmos. «O Goberno central actuou dende o primeiro momento e outras comunidades están a mobilizar recursos de maneira clara. Aquí, o plan chega tarde e queda curto», lamentó Espinosa.