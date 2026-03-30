El plan gallego de ayudas para mitigar el impacto de la guerra enfrenta a la Xunta y a la oposición

Alfonso Rueda, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, en el Parlamento Xoán A. Soler

El Ejecutivo gallego dará hoy luz verde en su reunión semanal de gobierno al paquete de ayudas para contrarrestar los efectos de la guerra de Irán, tal y como anunció el pasado miércoles en el Parlamento gallego el presidente, Alfonso Rueda, justo cuando respondía a la líder de la oposición, que interpeló al presidente de la Xunta para saber qué pensaba hacer ante los efectos de la escalada de precios.

El paquete de medidas, que movilizará recursos públicos por valor de 150 millones de euros, incluirá una iniciativa para facilitar el circulante a las empresas que trabajan en la zona de Oriente Medio, con créditos rápidos cuyos trámites se resolverán en diez días, además de ayudas compensatorias a los transportistas; también habrá apoyos para el sector primario (agrícola y marítimo), centrados en renovar la maquinaria y los barcos con el objetivo de reducir el consumo ante el alza del precio de los combustibles. El plan de choque incluye también la resolución con urgencia de las ayudas de inclusión social.

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A pesar de que no se conoce la letra pequeña del plan, desde las filas de la oposición hacen una lectura crítica incluso antes de aprobarse. «Un mes despois o único que temos son anuncios; o plan chega tarde e cunha cantidade que é ridícula, ata seis veces menos que as contías aprobadas xa por Euskadi, case mil millóns de euros, ou Murcia, arredor de novecentos millóns de euros; resulta evidente que con anuncios non se pagan as facturas nin se enchen os depósitos de gasolina», afirmó la portavoz del Bloque, Ana Pontón, que pide la puesta en marcha de un escudo social que mueva 700 millones para apoyar a las familias, a las pymes y al sector primario.

Este mismo domingo, la secretaria de Organización del PSdeG y viceportavoz parlamentaria, Lara Méndez, también calificó de «tardío e insuficiente» el plan de choque que aprobará hoy la Xunta. Y recordó que los socialistas ya instaron el viernes al PP a reflexionar y aumentar la partida del programa de ayudas que irá hoy al Consello. Méndez criticó la «hipocresía» del PP al presentar iniciativas como la bajada del IVA o apoyar carburantes, aplicadas ya por el Gobierno central.