El personal del Sergas tendrá una tarjeta identificativa con certificado electrónico

Trabajadoras del HULA en una foto de archivo ALBERTO LÓPEZ

La Xunta creará una tarjeta identificativa con certificado electrónico para los más de 48.000 trabajadores del Sergas. El Diario Oficial de Galicia de este lunes publica la orden de acreditación digital para llevar a cabo estas credenciales, que serán de color azul corporativo Xunta y en el anverso incluirán fotografía de la persona titular, nombre y apellidos, DNI y el código numérico profesional. Con este dispositivo el personal podrá acceder a los sistemas de información y, si están autorizados para ello, a áreas restringidas de los centros sanitarios, como laboratorios o armarios automatizados.

La orden entra en vigor mañana martes pero la Consellería de Sanidade todavía debe sacar a concurso la contratación de estos dispositivos con los requerimientos técnicos necesarios. La previsión es, por lo tanto, que puedan facilitarse a los empleados en el último trimestre del año. Se incluye al personal del Sergas, la Axencia de Doazón, el 061 y la Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS).

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Las tarjetas pueden tener su apoyo en formato digital pero será decisión de cada persona si quiere llevar a cabo esta descarga. Tendrán chip y banda magnética y su objetivo es regular la acreditación digital del personal que interviene en los procedimientos de prestación y gestión de servicios del sistema público de salud de Galicia.