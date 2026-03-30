El nuevo vicepresidente, Carlos Cuerpo, ve una «base excelente» para reformar la financiación autonómica

Carlos Cuerpo, ministro de Economía OLIVIER HOSLET | EFE

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera que el Gobierno pueda avanzar en la consecución de un acuerdo, de la mano de comunidades autónomas, sobre la base de la propuesta que ya se les ha planteado en materia de financiación autonómica.

«Creo que es una base excelente para seguir trabajando y poder llegar a un acuerdo no solo a nivel de los representantes de las comunidades autónomas, sino a nivel estatal», ha enfatizado.

Cuerpo ha asegurado este lunes que el Gobierno está ahora mismo actualizando y revisando las previsiones macroeconómicas sobre las que se asentarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, debido al impacto de la guerra en Irán y a las medidas anticrisis, pero ha insistido en que las cuentas públicas se presentarán.

«Estamos en un momento en el cual todos estamos revisando las perspectivas que tenemos de crecimiento y de evolución de los precios para este año 2026. Sin ir más lejos, fue el Banco de España el que actualizó sus previsiones el viernes pasado, donde subieron su previsión de crecimiento para este año del 2,2% al 2,3%, y además subieron también de manera significativa sus previsiones de evolución de precios. La revisión, esta actualización, es clave a la hora de tener un cuadro macroeconómico actualizado, porque sirve de base para saber cómo van a ir evolucionando, por ejemplo, nuestros ingresos», ha señalado.

Así, Cuerpo, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha subrayado que el Gobierno se encuentra en ese «ejercicio de repaso, de actualización de las variables» económicas debido, por un lado, a que el escenario económico ha cambiado a causa de la guerra en Irán y, por otro, al impacto de las medidas anticrisis sobre la evolución de los gastos y los ingresos del Estado.

«Por lo tanto, ahora mismo lo que estamos es en ese ejercicio inicial de actualización de las previsiones macro y, por lo tanto, de las previsiones de ingresos y gastos a partir del cual se construirá el presupuesto, con el objetivo de presentar el presupuesto», ha incidido.

El gran reto de la vivienda

De su lado, Cuerpo ha señalado la vivienda como «el gran reto» que el Gobierno tiene por delante, aunque ha reconocido que es un asunto para el que es difícil encontrar un único punto de ataque para resolverlo y que se deben mirar a todas las herramientas.

En este sentido, el titular de Economía ha afirmado que desde el Gobierno se está reforzando la oferta, tras más de 10 años de prácticamente «cero inversión» en nueva vivienda. «A eso ya se le está dando la vuelta con una enorme inversión por parte del Gobierno», ha recalcado.

Además, se está poniendo al servicio de nueva construcción de vivienda asequible el nuevo fondo soberano España Crece, con un impulso de más de 23.000 millones para poder construir vivienda asequible.

A esto se suman los avales para que, especialmente los jóvenes, puedan cubrir el 20 % de entrada que no han podido ahorrar, aunque tienen un salario suficiente como para ir pagando las cuotas.

Por último, ha recordado el establecimiento de la Ley de la vivienda, que facilita en aquellas zonas tensionadas a las comunidades autónomas que quieran hacer uso de ella el control de los precios de las viviendas.

«Estamos intentando adaptarnos y tener medidas que se adapten a todos los elementos que influyen en que ahora mismo tengamos ese problema de acceso a la vivienda en condiciones asequibles, en particular para los jóvenes», ha defendido.