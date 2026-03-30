La nueva rectora de la USC se incorpora a la comisión de seguimiento del pacto de Medicina

Los conselleiros de Sanidade y Educación con los rectores de las universidades, ayer en Santiago. Sandra Alonso

La comisión para descentralizar el grado de Medicina va dando pasos. Antes de que acabe este curso debe estar regulado el funcionamiento de las unidades docentes de Vigo y de A Coruña, elaborado el coste económico de este proceso y aprobadas las plazas que necesitará cada universidad y el número de alumnos que en el 2026-2027 cursarán la práctica de quinto en cada una de las instituciones. El grupo de trabajo se reunió este lunes para, entre otros objetivos, facilitar el relevo del aún rector de la USC, Antonio López, a la nueva responsable, Rosa Crujeiras. La nueva rectora de Santiago evitó pronunciarse sobre el pacto de Medicina hasta que tome posesión oficialmente, el 10 de abril.

La comisión que se encargará de aplicar la descentralización de los tres últimos cursos de la carrera está formada por 19 miembros y en enero se constituyeron dos grupos específicos para avanzar en los dos temas más importantes: la concreción jurídica y la evaluación económica. Mientras, las universidades van avanzando y la semana pasada la UDC aprobó la creación del departamento de Medicina, que de momento cuenta con 49 miembros entre personal docente e investigadores. Lo que aún no está definido es cuántas plazas a mayores deberá financiar la Xunta y cuál será el coste.

La docencia de sexto lleva años descentralizada y el próximo curso los alumnos de quinto ya podrán realizar la parte práctica en Vigo y A Coruña (además de en Santiago), mientras que en el 2027-2028 se ampliará a todo quinto. La descentralización finalizará en el 2028-2029 con el alumnado de cuarto. El reparto consensuado por universidades y Xunta es que el 50 % de los estudiantes de estos cursos permanezcan en la USC y el 50 % restante se repartan equitativamente entre Vigo y A Coruña.