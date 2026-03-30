El BNG emplaza al PP a que se abra a negociar propuestas en el debate del estado de la autonomía

Ariadna Fernández, portavoz de Infancia del BnG en el Parlamento. BNG

La diputada autonómica del BNG Ariadna Fernández ha asegurado esta mañana en el Parlamento gallego que su grupo parlamentario, líder de la oposición, ya está trabajando en las propuestas que presentará en el debate anual de política general, también denominado del estado de la autonomía, y ha pedido al PP que en esta ocasión se abra a negociar propuestas. A la espera de confirmación oficial por parte de la Mesa del Parlamento, que se reúne mañana, el Parlamento prevé celebrar este debate el próximo mes de abril, una vez haya pasado Semana Santa, con los días 8 y 10 de abril como las fechas más probables.

En rueda de prensa y cuestionada al respecto, la diputada nacionalista ha señalado que desde el BNG ya se está trabajando en ese debate y en las propuestas que pondrán «enriba da mesa» para buscar soluciones a los principales problemas que afectan a los gallegos. «Estaremos aí e propoñeremos todo o que nos pareza importante», ha señalado Fernández, quien insistió en que los nacionalistas esperan que el PP vote a favor de sus iniciativas aunque es consciente de que «o habitual non é iso». El debate del pasado 2025, el único de esta legislatura, terminó con 53 proposiciones aprobadas; la mayoría, 40, fueron del PP, otra del PSdeG y las restantes registradas por el grupo mixto pero, sin embargo, ninguna de las iniciativas del Bloque obtuvo el respaldo de la Cámara.

Crisis del sector lácteo

Por otra parte, Ariadna Fernández ha acusado a Medio Rural de permanecer inmóvil delante de la crisis que afecta al sector lácteo, agravada ahora por los efectos da guerra en Irán. «Producimos o 42 % do leite do Estado e temos unha posición de forza que a Xunta non é capaz de poñer en valor nas negociacións coa industria», ha lamentado la diputada del Bloque. Los nacionalistas han alertado del riesgo de cierre de explotaciones por la rebaja del precio de la leche y han pedido al PP y al Goberno gallego que se ponga del lado de los productores, convocando cuanto antes la mesa que reúne a todos los agentes del sector.

La parlamentaria también puso el foco en el aumento de costes que asumen los productores gallegos debido a la subida de precios en los carburantes y fertilizantes derivados de la guerra en Oriente Medio. Y ha recordado que la Xunta anunció que se activarían ayudas, pero que «a día de hoxe non están aínda enriba da mesa». La Xunta tiene previsto aprobar hoy lunes el paquete de medidas, valorado en 150 millones de euros.