Los alojamientos gallegos rozan el 60 % de las reservas para Jueves y Viernes Santo, con estancias medias de tres días

Dos viajeras en la recepción de un hotel de A Mariña (foto de archivo) XAIME RAMALLAL

El sector turístico gallego ronda una ocupación del 60 % en reservas cerradas para las noches del Jueves y el Viernes Santo, porcentaje que baja ligeramente hasta acercarse al 50 % para la noche del sábado. Así lo recoge el Sistema de Monitorización e Análise de Datos de Aloxamento (Simada) do Clúster Turismo de Galicia.

Esos datos apuntan a que en el perfil de los visitantes predominan los de origen nacional, siendo alrededor de ocho de cada diez (80 %) los viajeros que llegan desde algún punto de España. Además, la procedencia mayoritaria es de la propia comunidad, siendo los gallegos que visitan otros puntos de Galicia los principales protagonistas de las escapadas de esta Semana Santa. A los autóctonos les siguen los llegados desde Castilla y León, Asturias y Cataluña.

El turismo internacional representará en torno a un 11,6 % del total, procedente sobre todo de Portugal, Alemania y Suiza. Con todo, alrededor de un 7,5 % de las reservas registradas no tienen indicada la procedencia del visitante.

La estancia media de los viajeros es de tres noches, según esos datos del Simada, y el precio por noche, haciendo una media de todos los tipos de alojamiento, está en torno a los 100 euros.

Por zonas, la costa presenta un porcentaje mayor de ocupación, de en torno al 56 %, frente a un 50 % del interior. Y en cuanto al tipo de establecimiento, los hoteles presentan un 59 % de reservas, las casas de turismo rural, un 53 %, siendo los más utilizados.

Desde el Clúster Turismo de Galicia recuerdan que estas cifras se corresponden con reservas cerradas, a fecha de inicio de semana, pero que en Semana Santa es muy habitual que los datos varíen por reservas de última hora y el «efecto chamada» que pueda existir si finalmente hace buen tiempo. De hecho, estas suelen ser unas vacaciones cerradas con poca antelación, ya que el sistema de reservas constata que más del 40 % se han realizado en los cinco o diez días previos a la fecha de entrada en el alojamiento.