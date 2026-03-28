Pontón reclama la gratuidad de la AG-55 para beneficiar a una población de 100.000 habitantes

ANA GARCÍA

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha participado este sábado en Carballo en la presentación de la campaña del BNG para reclamar la gratuidad de la AG-55, una vía de comunicación esencial para los ayuntamientos de Bergantiños y de Costa da Morte y para una población que supera los 100.000 habitantes. «Estamos aquí para reclamar algo que é de xustiza: a gratuidade da AG-55, unha autoestrada que levamos 30 anos pagando e que supón un lastre para as persoas usuarias», subrayó, sobre todo, insistió, en un contexto de subida constante de los precios. La líder del Bloque destacó que esta demanda es perfectamente posible, toda vez que el Gobierno del PP, dijo, acaba de pagar 300 millones de euros para rescatar cuatro autopistas de titularidad de la Xunta. «Os intereses da xente teñen que estar por diante dos intereses das grandes construtoras, porque estamos falando dunha veciñanza que usa esta autoestrada para desprazarse por razóns de traballo, de estudo, para ir ao hospital ou simplemente por razóns de ocio», destacó la portavoz nacionalista.

El BNG ha anunciado que llevará al Parlamento gallego demanda de gratuidad de esta vía de comunicación y que además desarrollará una campaña en todos los ayuntamientos afectados. «Non imos parar ata que se poña fin a unha situación discriminatoria e inxusta», advirtió Pontón. La presentación de la campaña, en la que hubo una foto simbólica al pie de las cabinas de peaje, contó con la participación del alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y con los responsables locales, concejales y concejalas del BNG de los municipios que tienen esta autopista como principal vía de comunicación para desplazarse entre a capital de Bergantiños y A Coruña.

Sector primario

Por otro, Pontón aprovechó también este sábado su visita a Carballo para que la Xunta interceda en la grave crisis de precios que está afectando a los productores de leche. En este sentido, ha pedido al Gobierno gallego que actúe de intermediario sentando en la misma mesa a los responsables de la industria y a los productores lácteos para evitar que los primeros renueven a la baja los contratos con los ganaderos, tal como estos están denunciando, lo que supondría un recorte de hasta 8 céntimos por litro para un sector que ya soporta los precios más bajos de todo el Estado.

«É un recortazo inxusto é incomprensible pero é que ademais este recorte do prezo dáse nun momento en que os custos de produción no paran de subir: sube o gasóleo, fertilizantes, pensos, sobre todo por culpa da guerra ilegal en Irán. E non pode ser que o señor Rueda siga cruzado de brazos sen facer nada», ha lamentado la portavoz nacional del Bloque.