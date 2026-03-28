El Estado gastó ya tres millones de euros en el pazo de Meirás desde que es su dueño
REDACCIÓN / LA VOZ
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Las primeras obras, en el 2021, fueron de emergencia para «garantizar la integridad del edificio». Cinco años después, falta por saber la indemnización que habrá que pagar a los nietos de Franco29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Tres millones de euros. Eso es lo que ha gastado el Estado en las reparaciones y el mantenimiento del pazo de Meirás desde que se hizo cargo de la titularidad del edificio, en diciembre del