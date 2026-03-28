El Estado gastó ya tres millones de euros en el pazo de Meirás desde que es su dueño

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de las obras de reparación que se hicieron enla cubierta del pazo de Meirás.
Imagen de las obras de reparación que se hicieron enla cubierta del pazo de Meirás. CESAR QUIAN

Las primeras obras, en el 2021, fueron de emergencia para «garantizar la integridad del edificio». Cinco años después, falta por saber la indemnización que habrá que pagar a los nietos de Franco

29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Tres millones de euros. Eso es lo que ha gastado el Estado en las reparaciones y el mantenimiento del pazo de Meirás desde que se hizo cargo de la titularidad del edificio, en diciembre del

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