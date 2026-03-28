Doudou Diop solicitará la regularización extraordinaria del Gobierno: «Lo que conseguí aquí jamás lo tendría en mi país. Esto me da una oportunidad»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Llegó hace dos años a España y es solicitante de protección internacional, como Mariana González, que huyó de Colombia: «Estaba embarazada y quise darle una mejor vida al pequeño»29 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En Saint Louis, Senegal, Doudou Diop se subió a un cayuco que lo dejó en El Hierro. Desde entonces solo han pasado dos años, pero su vida ya no tiene nada que ver. Después de