Doudou Diop solicitará la regularización extraordinaria del Gobierno: «Lo que conseguí aquí jamás lo tendría en mi país. Esto me da una oportunidad»

Isaac Míguez, el dueño del restaurante Cuatro Elementos de Tui, y Doudou Diop, que trabaja allí y que solicitará la regularización extraordinaria del Gobierno Oscar Vázquez

En Saint Louis, Senegal, Doudou Diop se subió a un cayuco que lo dejó en El Hierro. Desde entonces solo han pasado dos años, pero su vida ya no tiene nada que ver. Después de