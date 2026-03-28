O conde de Lemos, valedor de Galicia e gran mecenas das artes
A relevancia histórica do conde de Lemos non admite dúbida e así foi recoñecida por Manuel Murguía, quen afirmou que entre os fillos de Galicia, non houbo «ninguno que sintiese como él las desgracias de Galicia, ni se doliera tanto de sus inmerecidos infortunios: todo lo puso al servicio del país gallego».
Texto: Ramón Villares | Ilustración: Miguelanxo Prado
Pedro Fernández de Castro, sétimo deste título nobiliario, tamén é coñecido como o Gran Conde de Lemos, polos cargos e influencia que exerceu na Corte de Felipe III e ter sido un gran mecenas das