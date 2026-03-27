Tráfico arranca la primera gran operación del año con balizas V-16 y carreteras en mal estado

Tráfico fluido este viernes a la salida de Vigo en el inicio de la operación especial de Semana Santa. Xoán Carlos Gil

Los responsables de la Dirección General de Tráfico calculan que esta Semana Santa habrá alrededor de dos millones de desplazamientos por las carreteras gallegas. Se han establecidos dos fases de vigilancia especial en las que los agentes de la Agrupación de Tráfico reforzarán la vigilancia en la red viaria. La de Semana Santa está considerada la gran operación de tráfico del año, ya que se concentran millones de desplazamientos en pocos días. La gran novedad en esta Semana Santa es la baliza V-16, el dispositivo luminoso obligatorio en todos los vehículos para poder utilizarlo como medio de señalización en caso de inmovilización por avería o accidente en la carretera. Además de emitir una luz intermitente de advertencia, la baliza transmite su localización a la DGT y a los navegadores de los vehículos y de los teléfonos móviles que circulan por la zona para señalizar la incidencia que se van a encontrar en la carretera.

Tráfico apostó por la baliza V-16 como medio de señalización frente a los tradicionales triángulos de emergencia. Con este nuevo dispositivo, que se puede colocar y activar sin salir del coche, la DGT pretende evitar decenas de muertes en atropello, como las que se producían cuando el conductor bajaba del vehículo para colocar el triángulo y era alcanzado por otro coche que no lo había visto. Sin embargo, son muchos los conductores que aún no disponen de la baliza, como revela un estudio de la Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial sobre los días más críticos de la Semana Santa en la carretera. Según ese informe, 4,2 millones de conductores españoles no tienen ese dispositivo de señalización. En general, «la baliza provoca rechazo», aseguran los autores del informe, ya que el 83 % de los automovilistas consultados la desaprueban como medida de seguridad, y más de un millón y medio de conductores aseguran no la comprarán nunca. Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa, advierte que «la Semana Santa es el primer gran reto del año en materia de seguridad vial en las carreteras españolas, por lo que es vital que los conductores tomen conciencia y se impliquen».

Deterioro por las lluvias

Pero este año, quienes salgan a la carretera se encontrarán con muchas calzadas en mal estado y con baches pues han sufrido un enorme deterioro por las fuertes lluvias de los últimos meses, y también con muchos tramos en obras. La DGT identificaba ayer en Galicia hasta 39 puntos en los que se están realizando diferentes trabajos de mantenimiento tanto en carreteras convencionales como en la autopista AP-9 y en las autovías de conexión con la Meseta, la A-6 y la A-52.

En todo caso, en Galicia no se esperan grandes complicaciones en ese tipo de vías de alta capacidad, ya que los problemas y las retenciones suelen concentrarse en los recorridos internos, es decir, en los trayectos cortos hacia las localidades que estos días celebran procesiones y otros actos religiosos en los que se prevé una masiva asistencia de público. Esos recorridos se realizan generalmente por carreteras convencionales, que son las que presentan los mayores riesgos a la hora de conducir. Los expertos apuntan a que en ese tipo de vías se relaja más la atención y se adoptan menos medidas de seguridad, en la mayoría de las ocasiones por exceso de confianza al circular por zonas conocidas.