Reclaman 1,5 millones de euros por una negligencia médica que causó un daño cerebral severo a un arousano
VILAGARCÍA
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La aseguradora del Sergas ha fijado en 206.000 euros la cantidad que está dispuesta a pagar, pero el hijo del afectado dice que sus peritos valoraron el daño en una cuantía mucho mayor28 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Agapito Dorado tenía 48 años cuando ingresó en el Hospital Montecelo (Pontevedra) «por un dolor de barriga». Le diagnosticaron pancreatitis y lo ingresaron. Mientras se recuperaba de esa dolencia, el personal que lo atendía le