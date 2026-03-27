Reclaman 1,5 millones de euros por una negligencia médica que causó un daño cerebral severo a un arousano

La Voz VILAGARCÍA

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Entrada al servicio de urgencias del hospital Montecelo de Pontevedra, en una imagen de archivo.
Entrada al servicio de urgencias del hospital Montecelo de Pontevedra, en una imagen de archivo. CAPOTILLO

La aseguradora del Sergas ha fijado en 206.000 euros la cantidad que está dispuesta a pagar, pero el hijo del afectado dice que sus peritos valoraron el daño en una cuantía mucho mayor

28 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Agapito Dorado tenía 48 años cuando ingresó en el Hospital Montecelo (Pontevedra) «por un dolor de barriga». Le diagnosticaron pancreatitis y lo ingresaron. Mientras se recuperaba de esa dolencia, el personal que lo atendía le

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