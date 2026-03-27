Reclaman 1,5 millones de euros por una negligencia médica que causó un daño cerebral severo a un arousano

Entrada al servicio de urgencias del hospital Montecelo de Pontevedra, en una imagen de archivo. CAPOTILLO

Agapito Dorado tenía 48 años cuando ingresó en el Hospital Montecelo (Pontevedra) «por un dolor de barriga». Le diagnosticaron pancreatitis y lo ingresaron. Mientras se recuperaba de esa dolencia, el personal que lo atendía le