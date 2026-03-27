Publicada la orden que confirma que las familias podrán deducir el material escolar pagado en efectivo en la renta que harán este año

Material escolar PEPA LOSADA

Las familias que adquirieran material escolar para este curso 2025-2026 y lo hicieran pagando en metálico y solicitando factura podrán deducir parte de ese gasto en la declaración de la renta que harán este año. Así lo confirma la publicación este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una orden de la Consellería de Facenda que permite, de manera excepcional, justificar ese gasto a través de facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año pasado. Para próximos cursos, únicamente se podrán deducir si se ha pagado con tarjeta u otro medio electrónico.

La orden entrará en vigor este sábado, por lo que la excepción, que se tramitó de manera urgente en el Consello de la Xunta y el Parlamento de Galicia, llegará a tiempo para esta campaña de la renta que empezará el próximo 8 de abril. Se sortea así la polémica generada después de que muchos padres y libreros se enteraran en febrero de que no se iba a aceptar la desgravación de compras pagadas con dinero en efectivo.

El texto legal también concreta aspectos como el tipo de material que da derecho a deducción fiscal. Incluye el material fungible como cuadernos, blocs, papel y similares, lápices y otros útiles de escritura, material de dibujo y manualidades, pero también otros elementos como estuches, mochilas, diccionarios, calculadoras básicas, libros de lectura marcados por el centro o material deportivo escolar.

Se excluyen, sin embargo, dispositivos electrónicos como ordenadores o tabletas, uniformes (excepto los chándales para Educación Física) y los servicios complementarios como el comedor, el transporte o las actividades extraescolares.

La bonificación equivaldrá a un 15 % del gasto realizado en la compra de libros de texto y material escolar, con un tope de 105 euros por niño matriculado en educación primaria, secundaria o educación especial en centros públicos o concertados.

No todas las familias podrán acceder a esta deducción fiscal, ya que va dirigida a los hogares con rentas per cápita entre los 10.000 y los 30.000 euros. Quienes estén por debajo de ese umbral, mantienen el acceso a las ayudas para libros o el préstamos en sus centros, y al bono para material escolar. Por encima, quedan excluidos de este tipo de apoyos económicos.