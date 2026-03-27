El PSdeG denuncia que la Xunta ha dejado sin ejecutar casi la mitad del presupuesto de vivienda

El polígono de Xuxán, en la imagen, acapara la inversión en vivienda pública de la Xunta en el 2026 para A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

El PSdeG ha denunciado esta mañana en el Parlamento gallego que la Xunta ha dejado sin ejecutar casi la mitad del presupuesto que tenía para vivienda en el año 2025. Así lo ha avanzado en la Cámara el diputado Aitor Bouza. Según ha explicado el representante socialista, una vez cerrado el ejercicio del año pasado, los datos de la propia Administración autonómica revelan que el crédito inicial era 60 millones que, con las respectivas modificaciones presupuestarias, alcanzó los 103 millones en el tercer trimestre del 2025. Bouza ha explicado que, acabado el año, el presupuesto volvió a 61 millones. «A primeira pregunta que lle temos que facer ao presidente da Xunta é a onde foron todos eses millóns que no terceiro trimestre estaban nas contas públicas e no cuarto deixaron de estar», ha asegurado Aitor Bouza.

El PSdeG advierte de que, a pesar de haber reducido los recursos, solo se ejecutó el 53 % de los sesenta millones en un área que representa la primera preocupación de muchos ciudadanos gallegos. Un dato que, según Bouza, evidencia que esta no es una prioridad para el Gobierno gallego, en contra de lo que ha defendido el propio Alfonso Rueda en el Parlamento. «Teñen que facer política de verdade, porque non so levan 17 anos sen facer nada en vivenda, senón que agora podemos comprobar, cos seus propios datos, que despois de confrontar co Goberno do Estado permanentemente non gastan nin os seus propios cartos», ha lamentado el diputado gallego.

Ante esta situación, Bouza ha avanzado que el PSdeG registrará una batería de iniciativas parlamentarias para que tanto la conselleira del ramo, María Martínez Allegue, como el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, den explicaciones sobre este asunto y se comprometan con todos los gallegos que necesitan una vivienda para poder desarrollar su vida y emanciparse en el caso de los jóvenes.

Bouza ha instado al Gobierno gallego a dar «un cambio de rumbo» en este asunto. «O 53 % da execución é un dato irrisorio, ríense do galegos con tanto anuncio de pandeireta pero despois, cuando teñen que executar, non o fan», ha lamentado el diputado.