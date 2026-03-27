El gobierno de Jácome denuncia ante la Xunta al interventor municipal por bloquear su gestión en el Concello de Ourense
OURENSE
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El alcalde ourensano acusó al funcionario de dilatar la elaboración de informes sobre asuntos clave27 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El gobierno encabezado por Gonzalo Pérez Jácome en el Concello de Ourense ha presentado un escrito ante la Xunta de Galicia para pedir que el interventor municipal, Gonzalo Alonso, sea expedientado. El ejecutivo local argumenta