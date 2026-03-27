El gobierno de Jácome denuncia ante la Xunta al interventor municipal por bloquear su gestión en el Concello de Ourense

Imagen de archivo de un pleno con Gonzalo Pérez Jácome, Aníbal Pereira y el interventor. SANTI M. AMIL

El gobierno encabezado por Gonzalo Pérez Jácome en el Concello de Ourense ha presentado un escrito ante la Xunta de Galicia para pedir que el interventor municipal, Gonzalo Alonso, sea expedientado. El ejecutivo local argumenta