El gobierno de Jácome denuncia ante la Xunta al interventor municipal por bloquear su gestión en el Concello de Ourense

Miguel Ascón Belver
MIGUEL ASCÓN OURENSE

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Imagen de archivo de un pleno con Gonzalo Pérez Jácome, Aníbal Pereira y el interventor.
Imagen de archivo de un pleno con Gonzalo Pérez Jácome, Aníbal Pereira y el interventor. SANTI M. AMIL

El alcalde ourensano acusó al funcionario de dilatar la elaboración de informes sobre asuntos clave

27 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El gobierno encabezado por Gonzalo Pérez Jácome en el Concello de Ourense ha presentado un escrito ante la Xunta de Galicia para pedir que el interventor municipal, Gonzalo Alonso, sea expedientado. El ejecutivo local argumenta

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