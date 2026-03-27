El debate del estado de la autonomía será a la vuelta de Semana Santa

Alfonso Rueda, en el debate sobre el estado de la autonomía celebrado en el Parlamento Xoán A. Soler

El Parlamento gallego celebrará a la vuelta de la Semana Santa el debate anual del estado de la autonomía, tal y como anunció este viernes en O Hórreo el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, quien ha avanzado que el Gobierno gallego ha tramitado ya esa solicitud. Ahora será la Mesa quien determine las fechas. Las más probables son el 8 y el 10 de abril, es decir, el miércoles y el viernes de la semana siguiente al puente festivo.Como ha sucedido en otras ocasiones, el pleno de política general sustituirá a uno de los dos plenos ordinarios que celebra mensualmente la Cámara autonómica. La próxima semana, el martes 31 de marzo, está prevista la reunión de la Mesa y también de la junta de portavoces.

El portavoz del grupo mayoritario de la Cámara ha asegurado este viernes en una comparecencia que el debate permitirá al Gobierno gallego hacer balance del último año y también del ecuador de la legislatura, ahora que se cumplen dos años de la investidura de Alfonso Rueda. «Porá de relevo os fitos da Galicia que funciona e fixará os obxectivos a curto e medio prazo, ata o final da lexislatura», ha apuntado Pazos.

El portavoz del PPdeG ha defendido que, mientras que en España hay una política de bloques y caos, Galicia tiene una hoja de ruta clara, con presupuestos en tiempo y forma aprobados cada año, «polo que a comunidade é unha solución e non un problema para o conxunto dos cidadáns», ha insistido. Pazos ha puesto el foco en el impulso a las políticas de vivienda, el gasto social o el apoyo a los sectores industriales estratégicos como algunas de las «soluciones» que la Xunta está aportando a los ciudadanos.

Durante el debate sobre política general, ha anunciado el portavoz, el PPdeG también aportará sus iniciativas «para consolidar» las estrategias impulsadas por la Xunta. Una cita en la que, según Pazos, también quedará de manifiesto «o modelo do non do BNG» y la ausencia de alternativas de un PSdeG supeditado a los intereses del Gobierno central. «Os independentistas opóñense a todo e o PSdeG converteuse nun partido sen voz propia reducido a ser un mero altavoz de Pedro Sánchez», ha advertido el diputado del PP.