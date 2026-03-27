Los concellos tienen un mes para solicitar a Política Social el aumento de financiación del Servizo de Axuda no Fogar

Una asistente del SAF ayudando a una usuaria en Vimianzo ANA GARCÍA

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la orden que actualiza el módulo de financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), es decir, la subida de la aportación que la Xunta hace a los concellos por cada hora de servicio prestado. El aumento fue pactado en enero entre la Consellería de Política Social y la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias).

En virtud de ese acuerdo, la aportación autonómica pasará de los 12 euros actuales a 16 en este 2026, 17 el próximo año y 18 euros en el 2028. Los ayuntamientos gallegos tendrán un plazo de un mes, hasta el próximo 27 de abril, para solicitar formalmente el aumento ante la consellería.

La subida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Para ello, se revisarán las liquidaciones trimestrales que ya se hayan realizado a los concellos correspondientes al 2026 y se harán transferencia complementarias, en función del número de horas de atención efectivamente prestadas.

Desde Política Social destacan que el aumento del precio de la hora de SAF elevará la aportación de la Xunta a un total de 500 millones de euros hasta el año 2018, lo que supone 150 millones más de los inicialmente previstos.

El departamento que encabeza Fabiola García también informa de que el SAF es uno de los servicios más demandados en Galicia para atender a las personas dependientes, con más de 20.000 usuarios en toda la comunidad.