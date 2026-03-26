Villares recurrirá el traslado que lo aleja de la sala del TSXG que resuelve los recursos eólicos
REDACCIÓN / LA VOZ
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El magistrado fue separado de su sección para «salvaguardar la imparcialidad con que funciona» el órgano judicial27 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El magistrado Luís Villares recurrirá el traslado que lo aleja de la sección tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, entre otros asuntos, se encarga de la resolución de asuntos vinculados a los