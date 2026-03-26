Los viajes de los españoles: Galicia fue la comunidad que más porcentaje de visitantes nacionales perdió, aunque solo Baleares y el extranjero fueron a mejor

Mónica Pérez Vilar
Mónica P. Vilar

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Imagen de archivo de turistas con maletas en Santiago.
Imagen de archivo de turistas con maletas en Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Los gallegos también viajaron un 12,4 % menos durante el año pasado aunque aumentaron ligeramente su gasto en la materia, hasta rozar los 2,7 millones de euros

26 mar 2026 . Actualizado a las 12:50 h.

Galicia supero en el 2025, por segundo año consecutivo, los 8 millones de turistas que hicieron noche en la comunidad. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre viajeros alojados en establecimientos hoteleros, extrahoteleros

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