El Sergas trabaja ya para limitar a 30 los pacientes en la agenda de los médicos de familia

Cartel avisando de la huelga desconvocada el martes, en un centro de salud de Vigo M.Moralejo

La huelga médica que arrancó el 2 de marzo en atención primaria finalizó el pasado martes tras el acuerdo al que llegaron la Consellería de Sanidade y el sindicato O´Mega tras provocar la cancelación de 72.124 consultas. Un acuerdo que ambas partes consideran positivo aunque con lecturas diferentes. Para la primera, O´Mega se suma al marco de negociación en el que ya estaban otras cinco organizaciones sindicales, mientras para el segundo se ha conseguido una reivindicación histórica.

30 pacientes por jornada

Diez minutos por paciente. Esta es la reivindicación histórica a la que se refiere el sindicato médico, que los facultativos de los centros de salud tengan una agenda limitada de 30 actos asistenciales, lo que permitirá en torno a diez minutos de media por usuario. Siempre, apuntó el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, «garantindo a asistencia sanitaria de emerxencia e establecendo mecanismos para absorber a sobredemanda». El cómo se asumirán estos pacientes que superen el tope de 30 es lo que deben debatir los grupos de trabajo creados al respecto. Javier Prieto, médico de familia y miembro de la directiva del colegio médico de A Coruña forma parte de ellos y señala que se barajan varias opciones, ya que en algunos centros de salud puede funcionar mejor una alternativa que otra, sobre todo porque la demanda asistencial es muy diferente en centros urbanos y rurales, por ejemplo. Hay comunidades que ya han habilitado fórmulas que pasan por un médico de refuerzo para esa sobredemanda o autoconcertación —jornada complementaria para ver a esos usuarios a mayores—. Lo que está claro es que con el déficit de profesionales actual, llevar a la práctica este acuerdo será complejo. Según O´Mega empezará a aplicarse el 15 de junio y estará plenamente integrado en octubre.

Los PAC

Nuevo cómputo y mejora de la jornada. Desde hace más de diez años el personal de los PAC reclama un cambio en el cómputo de su jornada, y de hecho hay sentencias en contra de cómo la administración contabiliza las horas trabajadas y permisos o bajas. Es otra de las medidas acordadas, que tendrá efectos retroactivos al 1 de enero del 2026. También se reducirá el tramo para cobrar la jornada complementaria entre este colectivo. La jornada ordinaria son 122 horas al mes y hora mismo hasta la hora 160 se cobra como hora de guardia (menos que la ordinaria). A partir de ahí se cobra como complementaria. El objetivo es ir reduciendo ese tramo para que a partir del 1 de enero del 2028 se cobre como complementario todo el horario que exceda el ordinario. En el segundo trimestre de este año se presentará además un acuerdo para realizar guardias voluntarias en los PAC y crear las plazas nuevas que se necesiten.

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Fin a la categoría FEAP

En el 2029. El Sergas creó en el 2022 una nueva categoría profesional: facultativo especialista de atención primaria (FEAP), médicos de centro de salud con obligación de hacer guardias en PAC. Acabar con esta categoría es otro compromiso, asumido ya hace meses. Había 238 plazas en Galicia y en febrero ya se habían revertido 74. Todas estarán reconvertidas a finales del 2029. La Xunta se compromete además a que la única vía para ejercer en la sanidad pública sea el mir.

El conflicto estatal

Caamaño exige diálogo. El conselleiro de Sanidade puso como ejemplo de negociación y de voluntad de llegar a acuerdos el pacto alcanzado el martes, con lo que son ya seis los sindicatos que trabajan con el Sergas para mejorar la atención primaria. De ahí que haya emplazado a la ministra a seguir su ejemplo: «é urxente un cambio de rumbo na súa actitude que permita buscar un entendemento imprescindible». La confrontación entre el ministerio con el colectivo médico, añadió, «é insostible e está a poñer contra as cordas aos pacientes». Este mismo viernes Caamaño trasladará esta queja a Mónica García en la reunión del consejo interterritorial.

Se mantiene otra huelga

Paro de CIG-Saúde. El conselleiro de Sanidade ha invitado a la CIG-Saúde a sumarse al acuerdo alcanzado con seis organizaciones sindicales, pero tras seis horas de reunión ayer no hubo consenso, por lo que se mantiene la convocatoria de huelga prevista para hoy jueves en la atención primaria. Desde esta organización aseguran que no se dieron las circunstancias para llegar a un punto de encuentro, «xa que a administración se limitou a escoitar as nosas demandas sen ofrecer solucións reais».

La Xunta quiere que el personal de los PAC asuma desde el 4 de abril la mañana de los sábados

El decreto para que las mañanas de los sábados sean atención continuada y por lo tanto sea el personal de los PAC quien asuma la asistencia sanitaria se abordará mañana en mesa sectorial y está previsto que se apruebe el 31 de marzo para entrar en vigor el 1 de abril. Esto supone que el 4 de abril, sábado, enfermeros y médicos de PAC deberán asumir ya esta asistencia pese a que aún no se ha comunicado formalmente.

Calificado como «decretazo» por el personal de los puntos de atención continuada, esta norma ha generado indignación entre el colectivo. La comunicación por áreas sanitarias a nivel informal ha sido desigual, y mientras en Ourense se les ha ido informando que deben asumir el sábado por la mañana, en Santiago se ha explicado al personal de enfermería pero no al médico, y en Lugo están sondeando a los facultativos para que cubran esta mañana. Los sindicatos UGT y CIG denuncian un aumento inasumible de la carga asistencial, y los profesionales de los PAC se cuestionan cómo es posible que para que el personal de los centros de salud cumpla la jornada de 35 horas semanales ellos deban asumir el exceso de horas.