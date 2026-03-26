Ocho de cada diez mujeres asesinadas el año pasado convivían con su agresor

CARMELA QUEIJEIRO

El arranque de año, el peor en una década con 14 víctimas mortales de violencia machista y tres de violencia vicaria, evidenció la necesidad de mejorar la respuesta de la Administración en la protección de las mujeres y sus hijos. El informe que publica este jueves el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, con los datos de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el 2025, sigue apuntando hacia la misma dirección y advierte ante posibles fallos o vacíos en el sistema de protección, pese a que las cifras sean las más bajas de la serie histórica. El año pasado perdió la vida una mujer a la semana; de esas 49, solo una de cada cinco había denunciado a su agresor. Quedaron 39 menores huérfanos y a tres pequeños los mataron.

Las cifras totales desde el 2003, cuando comienza la estadística oficial, hasta el 2025 son 1.342 mujeres asesinadas. El número de víctimas de violencia vicaria desde que hay registros, en el 2013, asciende a 65. Así se recoge en el informe anual del Poder Judicial, que se elabora a partir de la información de los juzgados que han intervenido o siguen interviniendo en la instrucción de las causas y permite analizar la respuesta judicial a la violencia sobre la mujer, así como las circunstancias específicas que preceden a la muerte de la víctima. En lo que va de año, en Galicia ya hay una víctima mortal. Ocurrió en Mos, en febrero, cuando María Belén Fernández, de 52 años, fue asesinada por su expareja, de 67.

Perfil de víctima y agresor

Esos datos de los expedientes judiciales conforman un perfil de las víctimas según su edad, nacionalidad y relación con el agresor. La media de edad de las mujeres asesinadas durante el 2025 fue de 47,3 años, casi tres más que la de toda la serie histórica, que es de 44,4. La víctima más joven tenía 19 años, y la mayor, 86. Más de la mitad de las mujeres tenían entre 36 y 55 años, una franja de edad que representa a poco más de la tercera parte de la población de mujeres mayores de 15 años. El siguiente grupo de edad con mayor número de víctimas mortales (16,3 %) es el que va de 26 a 35 años.

Ocho de cada diez víctimas (39 de las 49) mantenían la convivencia con el agresor en el momento de la muerte, un porcentaje muy superior al del año anterior y de la serie histórica (seis de cada diez). En cuatro de cada diez casos fueron sus maridos quienes las mataron. Ocho de cada diez homicidios fueron cometidos por la pareja actual de la víctima, frente al 16 % de los casos en los que el responsable fue el exmarido o la expareja.

En cuanto a los agresores, su perfil es el de un hombre de más edad que la víctima en más de la mitad de los casos y de nacionalidad española, también en seis de cada diez asesinatos. Su edad media fue de 49,4 años: el agresor más joven tenía 21 años y el de más edad, 90. Del total, seis de cada diez fueron detenidos tras cometer el crimen y solo el 16 % se entregaron. El 12 % se suicidaron, un porcentaje inferior al de la serie histórica (21 % de los casos). Teniendo en cuenta los datos desde el 2003, el 65 % de los suicidios tuvieron lugar cuando el crimen se había cometido con arma de fuego.

Denuncias previas

Desde todas las Administraciones se anima a las víctimas de violencia machista a denunciar su situación, pero la realidad es que solo 11 de las 49 mujeres asesinadas habían presentado denuncia previa contra su agresor, un 22 % del total. De ellas, 11 mujeres mantenían la convivencia con su agresor en el momento del crimen y en cinco de los 49 casos existía una medida de alejamiento en vigor. De las que presentaron denuncia, su edad media fue de 42 años, siendo la mayoría de entre 46 y 55 años. El siguiente tramo con más mujeres que habían dado cuenta de la situación es el de hasta 25 años (33 %). No presentaron ninguna denuncia las víctimas de 56 años o más.

La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, insistió en la importancia de denunciar el maltrato, ya que aunque es un momento de extremo riesgo para la mujer y el proceso judicial sea complejo, es el único medio para protegerla: «Es un camino que merece la pena. Un calvario es vivir con un maltratador». En la presentación del informe, Rojo mostró su preocupación por el inicio de este 2026: «Tremendo. Brutal. Pero tampoco me gustaría sacar conclusiones porque estamos en marzo, y aunque los datos son sangrantes, creo que es precipitado afirmar que hay un cambio de tendencia».

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En Galicia, la mitad de las mujeres asesinadas habían presentado denuncia previa; esto es, una de las dos víctimas. Josefa Fariñas García en O Bolo y Maritza Flores en A Coruña perdieron la vida el año pasado a manos de su marido y pareja. De 74 y 49 años, la segunda había presentado denuncia previa y contaba con una medida de protección. Las dos murieron por heridas de arma blanca. Actualmente, en la comunidad hay 6.149 casos activos de violencia machista en el sistema VioGén.

El domicilio, común o de uno de los miembros de la pareja o expareja, es el lugar en el que se produjeron nueve de cada diez crímenes machistas del 2025. Es una constante en la serie histórica, al tratarse del lugar del crimen en el 75 % de los casos ocurridos desde el 2003. El medio más utilizado para cometer los crímenes machistas fue el arma blanca, empleada en más de la mitad de los casos. El 15 % de las muertes fueron causadas por asfixia/estrangulamiento. El mes con un mayor número de asesinatos machistas fue julio, con un 16 %. En cuanto al día de la semana, el 20 % de las muertes ocurrieron un miércoles, mientras que en la serie histórica el día de la semana con mayor riesgo es el domingo, jornada que acumula una media de diez muertes al año. 39 de los 49 homicidios machistas del 2025 se produjeron en localidades de menos de 250.000 habitantes.

De todas las víctimas, el Observatorio ha confirmado que en el 2025 ninguna mujer asesinada tenía un dispositivo telemático de protección. La vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio insistió en ello. «Incidencias se han producido, son conocidas por todos. Conforme estas incidencias nos fueron trasladadas por jueces o bien porque muchas de ellas estaban reflejadas en las actas de las comisiones provinciales de violencia de género, se comunicó al Ministerio del Interior, que es el que gestiona los dispositivos y se subsanaron», afirmó.

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Violencia vicaria

El informe del Observatorio también recoge los datos de la violencia vicaria. En el 2025, tres menores fueron asesinados por tres agresores, dos de ellos padres biológicos de dos de las víctimas, y el tercero, pareja de la madre en el momento de los hechos. Estas víctimas elevan a 65 el número de menores asesinados desde el 2013, cuando se empezaron a contabilizar, con una media de cinco casos cada año desde entonces.

El promedio de edad de los menores asesinados el año pasado, dos niñas y un niño, fue de 6 años. Si se tiene en cuenta la serie histórica, el 73 % de las víctimas, hombres y mujeres prácticamente en igual proporción, tenían menos de diez años. En cuanto a su nacionalidad, dos de los tres menores asesinados eran españoles, como el 73 % de todos los niños víctimas de violencia vicaria desde el 2013. Dos de los menores asesinados el año pasado convivían con su agresor en el momento del crimen, que se cometió en el domicilio.

Teléfono contra el maltrato: 016 El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.