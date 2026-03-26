Un fallo del Constitucional deja libres a 24 narcos ante el rechazo de la Fiscalía
VIGO / LA VOZ
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La nueva doctrina obliga a los jueces a detallar las acusaciones aunque las causas estén secretas; unidades policiales y fiscales la consideran un error26 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Audiencia Nacional ordenó recientemente y de manera progresiva, a medida que los abogados recurrían, la excarcelación de 24 acusados de narcotráfico tras una sentencia del Tribunal Constitucional. El fallo exige que los jueces detallen