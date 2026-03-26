Un fallo del Constitucional deja libres a 24 narcos ante el rechazo de la Fiscalía

Droga depositada en el cuartel coruñés de Lonzas que fue intervenida en la operación llevada a cabo en A Pobra do Caramiñal el pasado septiembre. CESAR QUIAN

La Audiencia Nacional ordenó recientemente y de manera progresiva, a medida que los abogados recurrían, la excarcelación de 24 acusados de narcotráfico tras una sentencia del Tribunal Constitucional. El fallo exige que los jueces detallen