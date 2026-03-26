Un fallo del Constitucional deja libres a 24 narcos ante el rechazo de la Fiscalía

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Droga depositada en el cuartel coruñés de Lonzas que fue intervenida en la operación llevada a cabo en A Pobra do Caramiñal el pasado septiembre.
Droga depositada en el cuartel coruñés de Lonzas que fue intervenida en la operación llevada a cabo en A Pobra do Caramiñal el pasado septiembre. CESAR QUIAN

La nueva doctrina obliga a los jueces a detallar las acusaciones aunque las causas estén secretas; unidades policiales y fiscales la consideran un error

26 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Audiencia Nacional ordenó recientemente y de manera progresiva, a medida que los abogados recurrían, la excarcelación de 24 acusados de narcotráfico tras una sentencia del Tribunal Constitucional. El fallo exige que los jueces detallen

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete