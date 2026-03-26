El corredor de alta velocidad Galicia-Madrid ofrece más de 98.000 plazas esta Semana Santa

Estación de Ourense Santi M. Amil

El corredor Galicia-Madrid será uno de los protagonistas en los desplazamientos en tren esta Semana Santa. Renfe ofertará en él 98.300 plazas. Según indica la operadora ferroviaria en una nota de prensa, gracias a la programación de servicios especiales y a la circulación de trenes al doble de su capacidad, se ofrecerán 2.600 plazas extras sobre los servicios habituales en las conexiones con origen o destino en Ourense, Santiago, Vigo, A Coruña o Lugo.

En el conjunto de España, los servicios de alta velocidad y de larga distancia de Renfe (AVE, Avlo, Euromed, Intercity y AVE Internacional) sumarán más de 1,1 millones de plazas para viajar entre este viernes 27 de marzo y el domingo 5 de abril, destacando las conexiones entre la capital española con el norte del país (más de 327.300 plazas) y las rutas hacia destinos de la Comunidad Valenciana (más de 247.800 plazas).

A esto se suman los asientos ofrecidos en trenes Avant y Media Distancia, que enlazan todo el territorio española. Ascienden a casi 1,8 millones durante esta Semana Santa, a los que hay que añadir las plazas en Cercanías y Rodalies (no existentes en Galicia).

En total se rondarán los tres millones de billetes ofrecidos con motivo de este período vacacional. Los días de mayor demanda, explica Renfe, coinciden con los de salida y regreso de los días festivos: el martes 31 de marzo, el miércoles 1 de abril y el domingo 5. También se prevé un importante volumen de desplazamientos en los servicios de alta velocidad y larga distancia durante este viernes 27.